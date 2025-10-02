Μαρκόπουλος: Να σταθούμε με σεβασμό στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι, να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ανάρτηση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη».

«Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι», πρόσθεσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών, πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 18 ημέρες, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

