Μαρινάκης: «Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο» – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη στην οποία μεταβαίνει εντός της ημέρας, όπως σημείωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο σύνολο των επαφών του πρωθυπουργού στην αμερικανική μητρόπολη και επισήμανε ότι η χώρα μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, διευρύνει τις συμμαχίες της και είναι κατεξοχήν δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Επιπλέον και επικαλούμενος την απόφαση της Moody’s να διατηρήσει την αξιολόγηση της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα Baa3, ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρηματολόγησε ότι και η Moody’s επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12,5% στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου φθάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενισχύονται οι Περιφέρειες, με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του υπουργείου. «Αυτοί οι 153 θα βρεθούν, άμεσα, στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας, σημαντικά, την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου. Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενιής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Καλίντ Αλ-Σαμπάχ, με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σαράα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και χάρη στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, «μεγαλώνει», προστατεύει τα σύνορά της, διευρύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναδεικνύεται ως μια δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3.

Το γεγονός ότι ένας από τους μεγάλους, διεθνείς οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Η Ελλάδα βαδίζει στο δρόμο της υπευθυνότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αύξηση κατά 12,5% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου φθάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

-Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

-Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15%.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, καθώς στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 12,2 δισ. ευρώ και σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Η ανθεκτικότητα και η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, καθιστά τον κλάδο έναν καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης.

Από σήμερα ξεκινούν τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου, όπου κι αν βρίσκονται, για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι, λοιπόν, το Ψηφιακό Φροντιστήριο:

Συνεχίζει τα «ζωντανά» μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning.

Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους.

Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα.

Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών, απέκτησε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα, για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό (επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ) και η ίση εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν καθοριστικούς πυλώνες επιτυχίας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει, ενισχύει τις Περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του Υπουργείου.

Αυτοί οι 153 θα βρεθούν, άμεσα, στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας, σημαντικά, την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου.

Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της ευλογιάς, στις 20 Αυγούστου 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις που ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα της ΕΕ -έως 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 95 ευρώ.

Το πακέτο στήριξης καλύπτει τόσο τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο όσο και όσους επλήγησαν έμμεσα, από την αλυσίδα επιπτώσεων στην παραγωγή και τις ζωοτροφές.