Μαρινάκης για φωτογραφία Τραμπ-Μητσοτάκη: Δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

Για αστειότητες και δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το εάν είναι προϊόν μοντάζ από το Μαξίμου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης είπε: «δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ στη θέση αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να γράψουν τέτοιες αστειότητες, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή αλλά υπάρχει κι ένα όριο σε αυτό. Κάποιος πολίτης μπορεί να κάνει πλάκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Αλλά επειδή ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια με δεδομένα, και με ντοκουμέντα γιατί ζούμε στην εποχή της απόλυτης προσπάθειας παραπλάνησης και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, έχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο δηλαδή που λάβαμε από το επίσημο γραφείο official white house photograf with president Donald Trump με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, όπου μας επισυνάπτουν την σχετική φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο και από τους σχετικούς συνεργάτες».

«Άρα εδώ και ο πολιτικός αρχηγός που έκανε τη σχετική ανάρτηση αλλά και η εφημερίδα που είχε το σημερινό πρωτοσέλιδο, έβαλε και ένα ερωτηματικό για να τα πιάσει όλα, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα, ή το ένα ή το άλλο. Ή να ζητήσουν συγγνώμη, ότι ‘κάναμε λάθος’ είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μία φωτογραφία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «είναι λυπηρό που χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που μπορεί να έχει πιστέψει αυτή την προπαγάνδα, όπως πίστεψε και πολύ πιο σοβαρά fake news, την δήθεν νεκρή Μαρία στον Έβρο, που πήγε να δημιουργήσει ζήτημα στη χώρα και πολλά άλλα που έχουν ακουστεί και εντός και εκτός συνόρων και καλλιεργούνται από ανθρώπους του πολιτικού συστήματος και κάποια ΜΜΕ. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η πρακτική της κοπτοραπτικής ή της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα».