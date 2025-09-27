Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Τραμπ

Στο δείπνο που παρέθεσε ο Προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση σε καλό κλίμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Αθήνα εκτιμά ότι είναι ζήτημα χρόνου μια συνάντηση μαζί του.

Μητσοτάκης Τραμπ

Νωρίτερα ο ο Πρωθυπουργός είχε στείλει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μήνυμα στην Άγκυρα, να ανακαλέσει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, επισημαίνοντας πως «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων». Η Ελλάδα αναζητεί την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία και τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύσεις υπέρ και των δύο λαών, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα προς επίλυση, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

