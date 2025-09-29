Παύλος Σαράκης: Εκτόξευσε το εισόδημά του από τις 179.000 στα 18,4 εκατ. ευρώ – Δείτε το «πόθεν έσχες»

Εκτοξεύτηκε η περιουσία του Παύλου Σαράκη, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής εμφανίζει στο οικονομικό έτος 2023 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18,44 εκατ. ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ σύμφωνα με τα «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Στην αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

