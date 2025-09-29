Το νέο «κόλπο» των διακινητών – Πώς τα κυκλώματα αυξάνουν τις ροές προσφύγων και μειώνουν τη μετακίνηση μεταναστών

Η τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα το ελληνικό Kοινοβούλιο για την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου από όσους εισέρχονται στη χώρα παράνομα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου Βόρειας Αφρικής – Κρήτης άλλαξε το «παιχνίδι» στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης.

του Γιώργου Λυκουρέντζου / Πηγή: Realnews

Έτσι, ενώ αρχικά οι βάρκες μετέφεραν κυρίως οικονομικούς μετανάστες, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, τον Σεπτέμβριο, η σύνθεση των επιβαινόντων στα σκάφη που φτάνουν στην Κρήτη δείχνει σαφή μετατόπιση προς ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, σχεδόν οι μισοί (47%) από όσους έφτασαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης προέρχονταν από την Αίγυπτο. Επίσης, ένα 17% ήταν πολίτες Μπαγκλαντές, Πακιστάν και άλλων χωρών της Ασίας οι οποίοι δεν δικαιούντο ασύλου, ενώ μόλις το 36% είχε προσφυγικό προφίλ με προέλευση από το Σουδάν .

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, η σύνθεση διαφοροποιήθηκε θεαματικά. Τον Σεπτέμβριο το 70% των αφίξεων αφορούσε Σουδανούς, το 10% πολίτες Ερυθραίας, οι οποίοι επίσης έχουν προσφυγικό προφίλ και δικαιούνται διεθνούς προστασίας ενώ μόλις το 20% ήταν Αιγύπτιοι και άτομα προερχόμενα από χώρες της Ασίας. Κατά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η αριθμητική αυτή μετατόπιση δεν είναι τυχαία. Συνδέεται όχι απλώς με την ψήφιση της τροπολογίας, αλλά και με τη διαπίστωση εκ μέρους των κυκλωμάτων ότι η Ελλάδα εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα όσα ψηφίστηκαν στη Βουλή τόσο σε σχέση με την τροπολογία όσο και με το νομοσχέδιο το οποίο ποινικοποιεί την παραμονή όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υποστηρίζει ότι «τα κυκλώματα αλλάζουν αμέσως τακτική, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα, αν και καταφέρνει να μειώσει τις ροές, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με οργανωμένα δίκτυα που διαθέτουν ταχύτητα, ευελιξία και γνώση του θεσμικού πλαισίου» . Η ίδια πηγή έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι τις τελευταίες ημέρες οι αρχές της Λιβύης συνεργάζονται άψογα και ενεργούν στο πεδίο , συγκρατώντας πολλές βάρκες εντός των λιβυκών θαλάσσιων συνόρων.

Τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνουν ότι παρά τις όποιες εξάρσεις σε συγκεκριμένες ημέρες , ο συνολικός αριθμός των αφίξεων παραμένει μειούμενος.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 2.574 νέες αφίξεις, τον Ιούλιο 3.534, ενώ τον Αύγουστο ο αριθμός τους κατέρρευσε: μόλις 674. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει 1.469. Μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου κατεγράφησαν 2.642 αφίξεις — περισσότερες δηλαδή από όσες μαζί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση ερμηνεύει τα στοιχεία αυτά ως ξεκάθαρο αποτέλεσμα της πολιτικής «αποτροπής και επιστροφών», αλλά και εμπέδωσης του μηνύματος που στέλνεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η παράνομη είσοδος δεν μπορεί πλέον να αποτελεί το μέσο για την παράνομη αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Το πρωί της Τρίτης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Θ. Πλεύρης θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο έρχεται λίγο διάστημα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις άξονες:

Απλοποίηση ανανεώσεων αδειών διαμονής

Σήμερα υπάρχουν 510.000 ενεργές άδειες και 290.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα, οι περισσότερες για ανανεώσεις. Οι καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε πολίτες και δημόσια διοίκηση. Με το νέο πλαίσιο επιδιώκεται πιο απλή και γρήγορη εξέταση, ώστε να πάψει να διαιωνίζεται ένα φαινόμενο που τροφοδοτεί αβεβαιότητα και παραβατικότητα.

Στοχευμένη προσέλκυση εργατικών χεριών

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε αγροτικές καλλιέργειες, κατασκευές και τουρισμό είναι ήδη ορατή. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση εταιρειών μίσθωσης προσωπικού, απλοποιημένες διαδικασίες σε προξενεία και εισαγωγή της «έξυπνης βίζας» για εξειδικευμένους εργαζόμενους, φοιτητές ή γιατρούς. Σε στρατηγικές επενδύσεις θα λειτουργεί fast track είσοδος για όσους είναι άμεσα απαραίτητοι, με σαφείς όρους και χρονικά όρια. «Η ενίσχυση των νόμιμων διαύλων θα μας επιτρέψει να αποφασίζουμε εμείς ποιοι θα έλρουν, πότε και για πόσο, κι όχι τα κυκλώματα», σημειώνει κυβερνητική πηγή.

Αξιοποίηση προσφύγων με άσυλο

Κάθε χρόνο 20.000 έως 25.000 άτομα εξασφαλίζουν άσυλο στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα πολλοί βασίζονταν σε επιδόματα ή έφευγαν στο εξωτερικό. Το νέο πλαίσιο στοχεύει να τους εντάξει στην αγορά εργασίας μέσω της δραστικής μείωσης των επιδομάτων και της δημιουργίας προγραμμάτων απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο, η χώρα θα καλύψει ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, ενώ όσοι παραμένουν υπό καθεστώς ασύλου, θα πρέπει να εργαστούν και να σταθούν στα πόδια τους.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης, οι οποίες θα δέχονται πίσω πολίτες τους που εισήλθαν παράνομα, ενώ θα ενισχύεται ταυτόχρονα η νόμιμη οδός για όσους επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.