Μαρία Γρατσία για το κόμμα Καρυστιανού: «Όχι» σε Φαραντούρη και Νικολόπουλο – Τι είπε για υπόλοιπα πρόσωπα που ακούγονται

  • Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία μίλησε για το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της εντολέως της, Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι η δημόσια απήχηση της πηγάζει από επιχειρήματα και συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις.
  • Ξεκαθαρίστηκε ότι στο κόμμα της κ. Καρυστιανού «δεν θα συμμετέχουν επαγγελματίες πολιτικοί, όπως ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Νίκος Νικολόπουλος», ενώ διαψεύστηκαν σενάρια για οργανωτικούς ρόλους σε πρόσωπα που «ακούγονται».
  • Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων, με τις ομάδες να εργάζονται «με ταχύ ρυθμό» για ένα σχήμα που θα κριθεί από τις λύσεις του και όχι από πολιτικές ταμπέλες.
Συνέντευξη στο KONTRA Channel παραχώρησε η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, η οποία μίλησε για το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της εντολέως της, Μαρίας Καρυστιανού. Η κ. Γρατσία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κατηγορίες περί «εργαλειοποίησης», στη φημολογία γύρω από πρόσωπα και στο χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού ανέφερε ότι «έχει προκαλέσει δυσμενή εντύπωση» η έντονη συσπείρωση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης απέναντι στην εντολέα της, την οποία απέδωσε στη δυναμική που ανέπτυξε η νομική και πολιτική της δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όπως τόνισε: «Οι αρχές και οι στόχοι που πρεσβεύει είναι ευεργετικοί για το κοινό καλό». Η δημόσια απήχηση που έχει η κ. Καρυστιανού δεν πηγάζει από το τραύμα, αλλά μιλάει πάντα με επιχειρήματα και έχει συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις, με αιχμή την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, εξήγησε.

Αναφορικά με το κόμμα της κ. Καρυστιανού, δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και το καταστατικό του, και υπογράμμισε ότι σε αυτό δεν θα συμμετέχουν επαγγελματίες πολιτικοί, όπως ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Νίκος Νικολόπουλος. Επίσης, διέψευσε τα σενάρια για οργανωτικούς ρόλους σε πρόσωπα που «ακούγονται», σημειώνοντας ότι τυχόν στήριξη πολιτών δεν ισοδυναμεί με θεσμική ανάμειξη.

Η κ. Γρατσία απέρριψε τις αιχμές του κ. Καραχάλιου περί «θρησκευτικού αποτυπώματος» ή «σκοτεινών επιρροών», κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση και προσωπικές επιθέσεις.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων, αλλά ότι οι ομάδες εργάζονται «με ταχύ ρυθμό» για ένα σχήμα που θα κριθεί από τις λύσεις του και όχι από ταμπέλες δεξιάς–αριστεράς.

