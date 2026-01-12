Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών

  • Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία, μετά την ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή με το αίτημα παραίτησης στάλθηκε στην κ. Καρυστιανού μέσω email από το Σάββατο, ενώ η θητεία της έληγε τον Μάρτιο.
  • Σε συνέντευξή της, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου, προσθέτοντας ότι «Όταν μου ζητηθεί επισήμως να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα παραιτηθώ».
Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών

Να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έχουν ζητήσει τα μέλη του ΔΣ από την Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή έχει σταλεί στην κυρία Καρυστιανού μέσω email από το Σάββατο. Σημειώνεται ότι η θητεία της έληγε τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ίδια παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Τόνισε, δε, ότι εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επισήμως να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα παραιτηθώ. Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

20:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλειστό το Τελωνείο Προμαχώνα για φορτηγά επ’ αόριστον

Οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να κλείσει ο μεθοριακός σταθμός αύριο στις 1...
20:03 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Νίκαια και Καρδίτσα λένε «όχι» στην αυριανή συνάντηση με Μητσοτάκη – «Μας εμπαίζουν»

Σε ναυάγιο οδεύει η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, καθώς οι αγρότες σε Νίκα...
19:56 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Ελλάδα: «Βουτιά» του υδραργύρου στους -14 βαθμούς Κελσίου έφερε η κακοκαιρία – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Πολικές θερμοκρασίες έφερε η κακοκαιρία «εξπρές» που έπληξε σήμερα τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντιο...
19:49 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Χαλκίδα: Τούμπαρε αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ο οδηγός

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) στη Χα...
