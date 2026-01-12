Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών

Να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έχουν ζητήσει τα μέλη του ΔΣ από την Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωσή της ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή έχει σταλεί στην κυρία Καρυστιανού μέσω email από το Σάββατο. Σημειώνεται ότι η θητεία της έληγε τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ίδια παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Τόνισε, δε, ότι εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επισήμως να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα παραιτηθώ. Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.