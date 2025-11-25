Μαρέβα Μητσοτάκη: Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία – Πώς μπορεί να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων

Για τον ψηφιακό εθισμό και τους τρόπους περιορισμού της έκθεσης των ανηλίκων στα social media μίλησε στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία είναι προσκεκλημένη της Σεΐχα Μόζα.

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου.

Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου – αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού – δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή! Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!», προσέθεσε.

«Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media. Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, τη μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!», κατέληξε.