Λιάνα Κανέλλη στον Realfm 97,8: «Πάνω στα  εργασιακά δικαιώματα έχει πέσει βομβαρδισμός τύπου Γάζας»

Enikos Newsroom

πολιτική

Λιάνα Κανέλλη

Για την ακρίβεια, το εργασιακό νομοσχέδιο αλλά και τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα μίλησε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Για την ανακοίνωση της μείωσης τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς η Λιάνα Κανέλλη τόνισε ότι «όλες αυτές οι κινήσεις δεν έχουν μία βάση ουσιαστική. Δεν την έχουν. Είναι η καλή πίστη του αντισυμβαλλόμενου».

Και πρόσθεσε: «Πάνω στα εργασιακά δικαιώματα έχει πέσει βομβαρδισμός τύπου Γάζας. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο».

Αναφορικά με το εργασιακό νομοσχέδιο σημείωσε ότι «η κυρία Κεραμέως έχει ένα ποίημα από χθες και το λέει. Έχει πάρει πέντε στοιχεία λογικοφανώς ευνοϊκά – αυτό που λέμε κάψε με και άλειψε με λάδι- και αυτά τα περιφέρει και τα λέει τόσες πολλές φορές όπως και στην γκεμπελική τακτική ‘πες πες πες κάτι θα μείνει’». 

Για το θέμα που έχει προκύψει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι «καθόμαστε και συζητάμε ποιος έχει την καθαριστική, ιδιοκτησιακή, διαδηλωσιακή μορφή ενός τάφου αυτών που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Εγώ κόβω τις φλέβες μου και μόνο που το συζητάω». 

«Το δικαίωμα να διαδηλώνεις ναι, (…) είναι ζήτημα Παιδείας και αντιμετώπισης της Παιδείας. Και όταν λέει κάποιος: πλημμύρισε το Σύνταγμα, δεν εννοεί ντε και καλά τον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Για να πλημμυρίσει το Σύνταγμα θέλει κόσμο. Δεν θέλει αισθητική. Κόσμο θέλει. Και ο κόσμος όταν πλημμυρίσει το Σύνταγμα το αλλάζει κιόλας», υπογράμμισε η Λιάνα Κανέλλη. 

«Οι αγρότες αυτή τη στιγμή υποφέρουν και μαζί με τους αγρότες υποφέρουν και οι Έλληνες. Δεν υπάρχει ουσιαστική συγκροτημένη πολιτική και είναι ζήτημα του ποιος θα μοιράσει ποια κονδύλια ίδιον ψηφοθηρικόν όφελος», κατέληξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Ακούστε το ηχητικό:  

