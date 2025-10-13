Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία στη Γάζα – «Ειρήνη»

Μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησε σε μια ανασκόπηση της Συνόδου στην Αίγυπτο για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τον πρωθυπουργό να γράφει στη λεζάντα τη λέξη «ειρήνη» μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου νωρίτερα είχε θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους ηγέτες έλαβαν μέρος, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Οι δύο άνδρες μετά τη χειραψία τους, είχαν μια σύντομη συνομιλία.