Κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια: «Δεν θα βαπτίσουμε το κρέας ψάρι» – «Μέτρα – παρωδία, διευρύνετε τις ανισότητες»

«Μετωπική» στη Βουλή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και τα χρέη που «πνίγουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η πολιτική της διευρύνει την κοινωνική ανισότητα και αναφέροντας ότι «ανακοινώνετε μέτρα παυσίπονα ή μέτρα – κοροϊδία». Επεσήμανε δε, ότι η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την κάλεσε να μην πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους τρεις μήνες όταν επί 21 μήνες ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εικόνα του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι η αύξηση του εισοδήματος και των φοροελαφρύνσεων είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να μειώσει κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια από του χρόνου αν υπάρξει συμμόρφωση ενώ χαρακτήρισε «μύθο» το ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα».

«Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να βλέπουμε τους όρους ρεαλιστικά, και όχι να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών ήταν έντονη στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε και στις δευτερολογίες. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε «πυρά» στην κυβέρνηση ότι συγχωνεύει υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και δύναμη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σειρά του είπε ότι «δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ και να κάνω πράγματα που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης» ενώ πρόσθεσε ότι «η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει κολλήσει, αλλά πάει σε λάθος κατεύθυνση».

Ανδρουλάκης: Ανακοινώνετε ή μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία – Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Έχει αγανακτήσει μαζί σας γιατί όλο ανακοινώνετε μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία, που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα των πολιτών να δυσκολεύει» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης κατά 34% κυρίως στα τρόφιμα και την αδυναμία των μισών οικογενειών να κάνουν διακοπές, τις δυσκολίες του μικρομεσαίου επιχειρηματία που πνίγεται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας και των αγροτών για το κόστος παραγωγής. «Η προπαγάνδα σας συγκρούεται καθημερινά με την πραγματικότητα. Όσα λεφτά και να μοιράζετε στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες», πρόσθεσε.

Επιχείρησε, δε, να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, μιλώντας για ψέματα, εκ μέρους της, προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια, συμπληρώνοντας ότι ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον λαό αυτοπεποίθηση, προοπτική κι αξιοπρέπεια που θα κερδίσει τον φόβο και την ανασφάλεια», σημείωσε.

Ασκώντας αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την κάλεσε να μην πανηγυρίζει για τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους τρείς μήνες όταν επί 21 μήνες ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εικόνα του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται -με ελάχιστα διαλείμματα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», υποστήριξε καταθέτοντας στα πρακτικά και σχετικό πίνακα. «Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων που εσείς αφήσατε στο απυρόβλητο. Τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, υγεία, μεταφορές», παρατήρησε και χαρακτήρισε έωλο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση». «Δηλαδή η ακρίβεια, κατά την κυβέρνηση, είναι σημάδι επιτυχίας. Μπράβο σας. Το είπε κυνικά και ο πρωθυπουργός: ‘Όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει”», επεσήμανε.

«Το 62% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι “μόλις που τα βγάζουν πέρα”, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση γιατί οι πολίτες τρώνε από τα έτοιμα. Ενώ τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν, η κυβέρνηση πετά χαρταετό», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για να υπογραμμίσει: «Εσείς μιλούσατε για “πληθωρισμό της απληστίας” και περιμέναμε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ αλλά αντί να συγκρουστείτε, τους χαϊδεύετε και τους προστατεύετε».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για μέτρα-παρωδία, «όπως τα χρωματιστά τιμολόγια και οι επιστολές χωρίς αντίκρισμα στις Βρυξέλλες, που έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου». «Οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα, όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα αλλά καλούμπες χαρταετού, να αγοράσετε κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε στο θέμα της ακρίβειας εδώ και έξι χρόνια», πρόσθεσε.

«Οι παλινωδίες αυτές είναι το αποτέλεσμα της πίστης σας ότι η αγορά αυτορυθμίζεται για αυτό δεν βάλατε κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μητσοτάκης: «Είμαι διατεθειμένος να μειώσω κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια του χρόνου – Μύθος το ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα»

Ο Κυριάκος απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια παραδέχτηκε ότι «το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα» και δήλωσε ότι «έχω δεσμευθεί ότι αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση θα μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια».

«Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση για να στηρίξουμε τους νέους και όσους έχουν ανάγκη. Ψηφίσατε «παρών» αλλά στηρίξατε τα ¾ των άρθρων. Για τη ΝΔ η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Αν θεωρείται ότι η ενίσχυση που δώσαμε είναι μικρή να πείτε από που θα βρείτε τους πόρους γιατί τα νούμερα είναι “ξεροκέφαλα”» τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό που είπα το επαναλαμβάνω: αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή. Γι’ αυτό είπαμε ότι θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο πίσω στις 30 Νοεμβρίου. Έχω δεσμευθεί ότι αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση θα μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ και μέσα σε μια διετία καταργούμε την προσωπική διαφορά. Αναφερθήκατε υποτιμητικά στα 2180 προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή και το υπ. Ανάπτυξης που κατάφερε και πέτυχε μειώσεις μεσοσταθμικά 8% για πολλά προϊόντα. Θεσπίσαμε την Ενιαία Αρχή προστασίας του καταναλωτή. Για το ιδιωτικό χρέος είπατε ότι αυξήθηκε όχι μειώθηκε κατά 2 μονάδες. Είπατε ότι ο εξωδικαστικός απέδωσε ελάχιστα αλλά βλέπω ότι πάνω από 46.000 πολίτες έχουν κάνει ρύθμιση 15 δισ. ευρώ».

Απολογισμός κρίσεων και πληθωριστικών πιέσεων

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δύσκολη αφετηρία του 2019, οπότε —όπως είπε— παρέλαβε «μια οικονομία παραλυμένη». Την ώρα που εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, ξέσπασε η πανδημία, γεγονός που «πάγωσε τον κόσμο». Η αναπόφευκτη αντίδραση των κρατών, με παρεμβάσεις στήριξης, οδήγησε σε άνοδο του πληθωρισμού, ενώ αργότερα ξέσπασε και η ενεργειακή κρίση ως συνέπεια του πολέμου.

«Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους δασμούς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι, παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, «η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που ορισμένοι θέλουν να παρουσιάζουν».

Στοιχεία για τον πληθωρισμό

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εναρμονισμένη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν:

17,5% για την Ελλάδα

26,6% για την Ευρώπη

Παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες η χώρα τα πήγε χειρότερα —κυρίως στα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός έφτασε το 37,6%. Ωστόσο, όπως τόνισε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η καλύτερη θέση συνολικού πληθωρισμού στην Ευρώπη, με 1,4%, συγκριτικά με άλλες χώρες που εμφανίζουν πολύ υψηλότερες τιμές, όπως η Τουρκία (36% στα τρόφιμα) και η Πορτογαλία (4%).

Το κόστος ενέργειας και ο μύθος για το «ακριβότερο ρεύμα»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα». Παρουσίασε στοιχεία για το α’ εξάμηνο του 2028, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά, τονίζοντας ότι χώρες όπως η Γερμανία είναι ακριβότερες.

«Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να βλέπουμε τους όρους ρεαλιστικά, και όχι να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι», σχολίασε.

Αυξήσεις εισοδημάτων

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την αύξηση των εισοδημάτων ως βασικό εργαλείο στήριξης των πολιτών:

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 38%, από 650 σε 850 ευρώ, και θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Η μέση αμοιβή στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 28%.

Οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους υπερέβησαν τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι «υπερήφανη» για τη στήριξη που προσέφερε στους ένστολους.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα «τα πήγε καλύτερα στην ενέργεια» αλλά «χειρότερα στα ενοίκια», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών.

Δευτερολογία Ανδρουλάκη: «Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και δύναμη»

«Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και χωρίς δύναμη» δήλωσε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και οι ελεγκτικές αρχές να επιβάλλουν πραγματικά πρόστιμα.

«Χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες. Ο μόνος χαμένος είναι ο πολίτης» σχολίασε.

«Γιατί έχει κατέβει η σελίδα του e-katanalotis και δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση τιμών;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέθεσε πρόταση νόμου του κόμματος.

«Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν τεράστιες, νέες κοινωνικές ανισότητες. Χρειάζονται αρχές που λειτουργούν, να μας πείτε πόσα πρόστιμα μπήκαν και πόσα εισπράχτηκαν;» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντέκρουσε την αρχική κριτική του πρωθυπουργού πως το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αρκετά από τα μέτρα της κυβέρνησης. «Ψηφίζουμε μέτρα που θεωρούμε ότι είναι σωστά και προφανώς όταν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνει», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι τρεις φορές πάνω οι τιμές από το χωράφι στο ράφι σε σειρά προϊόντων. «Κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε το πάρτι στα μονοπώλια», υπογράμμισε και ζήτησε εξηγήσεις γιατί κατέβηκε η σελίδα του e katanalotis και κατέθεσε τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή.

Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έκανε μια τρύπα στο νερό στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας αφού αγνόησε τις προτάσεις- λύσεις του ΠΑΣΟΚ που βασίστηκαν σε ευρωπαϊκές πρακτικές, ενώ χαρακτήρισε κοροϊδία τα μέτρα για τη μείωση των επιτοκίων.

Επισήμανε ακόμη ότι ο μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι επικαλούμενος πρόσφατα στoιχεία της Eurostat όπου η Ελλάδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι δεύτερη από το τέλος.

Δευτερολογία Μητσοτάκη για ακρίβεια: «Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ – Η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ πάει σε λάθος κατεύθυνση»

«Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ και να κάνω πράγματα που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, έχουμε μειώσει 83 φόρους, έχουμε μειώσει την ανεργία στο 8%» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του.

«Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα της ΔΕΘ και να ανακοινώνετε ταυτόχρονα και άλλα μέτρα χωρίς να λέτε στον ελληνικό λαό από πού θα προέλθουν αυτά» είπε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «πέρασαν οι εποχές που μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Αναφερόμενος στον ΦΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «η ελληνική οικονομία δεν αντέχει οριζόντια μείωση» και διερωτήθηκε εάν έχει γίνει άσκηση για το ποιο θα είναι το τελικό όφελος του καταναλωτή. Όπως υποστήριξε η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί εν τέλει τους εμπόρους και όχι τους καταναλωτές.

«Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, το αναγνωρίζουμε και λαμβάνουμε μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ υποστήριξε: «Δεν είναι κολλημένη η βελόνα στο κόμμα σας, πάει σε λάθος κατεύθυνση γιατί δεν έχετε μάθει από τα λάθη της αντιπολίτευσης».