Κωνσταντινούπολη: Με δυο ιδιαίτερες εκδηλώσεις τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας

Η καρδιά της ελληνικής παιδείας χτύπησε δυνατά χθες στην Κωνσταντινούπολη καθώς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, με ξεχωριστή λαμπρότητα και την πραγματοποίηση δύο ιδιαίτερων εκδηλώσεων. Κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο εμβληματικό κτήριο της Αστικής Σχολής Γαλατά, ήταν η Oμότιμη Kαθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Ευθυμίου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, οργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Ομογενειακών Σχολείων, τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο και της Ίμβρου, ένα μάθημα Ιστορίας για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Πόλης και της Ίμβρου. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές της Ίμβρου ταξίδεψαν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό στην Κωνσταντινούπολη. Το μάθημα της κυρίας Ευθυμίου με θέμα: «Οι Έλληνες και η Θάλασσα: μια σχέση διαρκής» ενθουσίασε τα παιδιά που με υποδειγματικό ενδιαφέρον το παρακολούθησαν. Συνολικά παρέστησαν περί τους 350 μαθητές και εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Βόλου καθώς και του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης που πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.

Η κύρια εκδήλωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, κατά την οποία η κυρία Μαρία Ευθυμίου μίλησε με θέμα: «Ρωμαίος-Ρωμιός: οι ιστορικές συντεταγμένες ενός προσδιορισμού». Την εκδήλωση τίμησε με την υψηλή παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Καλωσορίζοντας τους πολυπληθείς προσκεκλημένους, ο Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, υπογράμμισε τη σημασία της παγκόσμιας αναγνώρισης της ελληνικής γλώσσας όπως αποτυπώθηκε στην απόφαση της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO. Τόνισε δε, ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ανεκτίμητης συμβολής του ελληνικού στοιχείου στην παγκόσμια ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, καθώς και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των λαών. Έκανε δε ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ομογένειας, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ίμβρο, ευχόμενος την επαναλειτουργία της «πολύτιμης», όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ομογενειακά σχολεία για την ουσιαστική προσφορά τους στα Γράμματα και την Παιδεία του Γένους.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, συνεχάρη τον κύριο Κούτρα για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, και αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας του Ομήρου και της Σαπφούς, των φιλοσόφων και των τραγικών, της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων της Εκκλησίας, της Θείας Λειτουργίας και της υμνολογίας. «Τιμούμε τη μητρική γλώσσα του πνεύματος» η οποία προσέφερε πάμπολα και ανεκτίμητα στον παγκόσμιο πολιτισμό στα γράμματα και τις επιστήμες, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτατος.

Στη συνέχεια, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, καθηγήτρια κυρία Μαρία Ευθυμίου, μέσα από εύστοχες και διεισδυτικές επισημάνσεις, αναφέρθηκε στις σταδιακές μετατοπίσεις του κέντρου του πολιτισμού στον χώρο της Ευρασίας, στην εντυπωσιακή ενδυνάμωση και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και στην εξίσου εντυπωσιακή γεωγραφική επέκταση και μακρά διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με τις σημαντικές γλωσσικές συνέπειες που αυτές συνεπέφεραν, ιδίως μετά την ανάπτυξη και εδραίωση του Χριστιανισμού. Τόνισε, τέλος, ότι και η τουρκική πλευρά, όταν βρέθηκε στη θέση της διοίκησης της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, εισήλθε, για λόγους εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής καθώς και ισορροπιών εξουσίας, σε ανάλογες διαδικασίες υιοθέτησης όρων αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού.

Στην εκδήλωση, της οποίας το συντονισμό είχε ο Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Μάμαλος, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, Συνοδικοί και άλλοι Αρχιερείς, Άρχοντες Οφικιάλιοι του Πατριαρχείου, το σύνολο των Διευθυντών και Εκπαιδευτικών των ομογενειακών Σχολείων, Ομογενείς αλλά και Έλληνες που διαβιούν στην Κωνσταντινούπολη.

Αξιοσημείωτη υπήρξε και η συμμετοχή Τούρκων Πανεπιστημιακών καθηγητών, των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της Τουρκίας, καθώς και Τούρκων πολιτών που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ