Κωνσταντίνος Τασούλας: Συναντήθηκε με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συναντήθηκε με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμο Σιάσο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Μας συγκίνησε και μας έκανε περήφανους» – Τα συγχαρητήρια στον χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη

Ειδικότερα, ο κ. Σιάσος παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια, τον διεθνή προσανατολισμό του ιδρύματος και τις μέχρι σήμερα συμφωνίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Harvard, Columbia, Yale, Σορβόννη κ.ά.

Τέλος, ο πρύτανης παρουσίασε την εξελισσόμενη επιδίωξη του ΕΚΠΑ να δημιουργήσει παράρτημα στην Κύπρο, γεγονός που ήδη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον πρύτανη του ΕΚΠΑ για την ενημέρωση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους, οι οποίοι, λόγω της ιστορίας αλλά και της βαρύτητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι και πολιτειακοί στόχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 83 κρούσματα και 7 θάνατοι

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

Κοινωνική Αντιπαροχή: Το σχέδιο για τη δημιουργία 10.000 κατοικιών – Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων, νέες διευκρινίσ...

Επαγγελματικά ακίνητα: Οι τάσεις και οι προβλέψεις στην ελληνική αγορά – Τα στοιχεία έρευνας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας φιλικό προς κινητές συσκευές
περισσότερα
17:02 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ελλάδα εξέδωσε αντι-Navtex για το «Πίρι Ρέις»

Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στις NAVTEX που εξέδωσε η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία μετά τη...
14:14 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τίμησε με πολιτογράφηση τον ήρωα που είχε βουτήξει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά

Συνάντηση με τον Γκόγκα Λεβιάν, τον άνδρα από την Αλβανία που χωρίς δεύτερη σκέψη είχε βουτήξε...
14:05 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το...
13:53 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ – Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος