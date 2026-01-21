Kοινή Δήλωση των υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Τουρκίας στο πλαίσιο της «Θετικής Ατζέντας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ελλάδα, Τουρκία, Χάρης Θεοχάρης, Mehmet Kemal Bozay

Στην Αθήνα συναντήθηκαν σήμερα οι υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Χάρης Θεοχάρης και Mehmet Kemal Bozay, για τον ένατο γύρο συζητήσεων σχετικά με το Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της «Θετικής Ατζέντας» μεταξύ των δύο χωρών.

Αμφότεροι καλωσόρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα, στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης της Θετικής Ατζέντας, το οποίο περιλαμβάνει έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των τελωνείων, του τουρισμού, των μεταφορών, της καινοτομίας, της επιστήμης και τεχνολογίας, της γεωργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, καθώς και της επιχειρηματικής συνεργασίας.

Σημειώθηκε ακόμη, ότι, πέραν των θεμάτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχει επιτευχθεί «ικανοποιητική πρόοδος» και σε αρκετά άλλα θέματα της ατζέντας.

Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης καθορίζουν επίσης το πλαίσιο για την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, οι οποίες ενδέχεται να υπογραφούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), όπως σημειώνεται.

Προκειμένου «να ενισχυθεί περαιτέρω η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε αυτήν τη δυναμική και συνεχιζόμενη διαδικασία», οι δύο πλευρές συμφώνησαν «να εμβαθύνουν τους υφιστάμενους τομείς συνεργασίας και να εξετάσουν τη δυνατότητα προσθήκης νέων θεμάτων, στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας».

