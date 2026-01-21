Γροιλανδία: «Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν σκοπεύει να καταφύγει στη χρήση βίας» λέει ο Δανός ΥΠΕΞ

Γροιλανδία: «Θετική η διαβεβαίωση Τραμπ ότι δεν σκοπεύει να καταφύγει στη χρήση βίας» λέει ο Δανός ΥΠΕΞ
Ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφίες: Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν σκοπεύει να καταλάβει δια της βίας τη Γροιλανδία είναι θετική, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ τόνισε σήμερα πως δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, αλλά επανέλαβε πως στόχος του είναι το νησί να αποτελέσει έδαφος των ΗΠΑ.

