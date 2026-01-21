Ο Θοδωρής Κυριακού στην «κλειστή» ομιλία Τραμπ στο Νταβός

  • Στην ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη.
  • Στο Νταβός, όπου οι ουσιαστικές αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, δεν πέρασε απαρατήρητη η ελληνική παρουσία.
  • Οι μοναδικοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα στην -κεκλεισμένων θυρών- ομιλία του Αμερικανικού Προέδρου ήταν ο Θοδωρής Κυριακού και ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.
O Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού
O Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού

Στην ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις αναφορές του στη Γροιλανδία και στις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ.

Στο Νταβός, λοιπόν, εκεί όπου τα δημόσια πάνελ μένουν συχνά στη «βιτρίνα» των καυτών ζητημάτων και οι ουσιαστικές αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, δεν πέρασε απαρατήρητη η ελληνική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μοναδικοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα στην -κεκλεισμένων θυρών- ομιλία του Αμερικανικού Προέδρου, ήταν ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς συσχετισμοί και τα επενδυτικά μέτωπα αναδιατάσσονται αθόρυβα, η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

18:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

