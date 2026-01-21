Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

«Ενεργοποίηση Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.