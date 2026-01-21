Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

«Ενεργοποίηση Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΦΕΤ: Αδιάλειπτη πρόσβαση σε αντιβιοτικά τριμεθοπρίμης-σουλφομεθοξαζόλης

ΕΜΑ: Η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένει αμετάβλητη στην ΕΕ

ΔΥΠΑ: Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται «διπλό» το επίδομα ανεργίας

Πιερρακάκης: Το βίντεο που δημοσίευσε από την «πρεμιέρα» στην προεδρία του Eurogroup

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:25 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί του ΗΣΑΠ σε Μοσχάτο και Καλλιθέα, λόγω εισροής υδάτων

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό και τη Γραμμη 7 του Τραμ: Σας ενημερών...
18:57 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πέραμα: Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, που βρίσκεται στη ναυπηγοεπισκευα...
18:25 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αττική – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι καταιγίδες που πλήττουν την τελευτ...
18:22 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Λευκό πέπλο σε μεγάλο μέρος της χώρας – Ξεπέρασε τα 50 εκατοστά το ύψος του χιονιού στην Φθιώτιδα

Ο χιονιάς που άργησε φέτος να φανεί, έκανε τελικά εντυπωσιακή εμφάνιση, καλύπτοντας με λευκό π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι