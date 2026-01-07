ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών

  Το ΚΚΕ τονίζει ότι «οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών», παρά την πίεση του πολυήμερου αγώνα τους.
  Το κόμμα υπογραμμίζει ότι «τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση κινείται απαρέγκλιτα στις "ράγες" των θεσμών της ΕΕ», προσφέροντας μόνο «ημίμετρα» στους αγρότες.
  Το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, καθώς «την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι μιλάει για διάλογο και κάνει εξαγγελίες, την ίδια ακριβώς στιγμή στέλνει… νέα παραγγελία για διώξεις και αγροτοδικεία».
«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από την πίεση του πολυήμερου μαζικού και δίκαιου αγώνα των αγροτών στα μπλόκα, επανέλαβε μέτρα που είχε ήδη εξαγγείλει, εξειδικεύοντας ορισμένα από αυτά. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών» τονίζει το ΚΚΕ σε σχετική ανακοίνωση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αναφορικά με τους αγρότες.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση κινείται απαρέγκλιτα στις “ράγες” των θεσμών της ΕΕ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των “δημοσιονομικών αντοχών”, με κριτήριο την καπιταλιστική αγορά. Ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους υπάρχει πάντα “ζεστό” χρήμα, για τους αγρότες υπάρχουν μόνο ημίμετρα, που δεν καλύπτουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και τις τιμές κάτω του κόστους που τους επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, το ΚΚΕ τονίζει πως «το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι μιλάει για διάλογο και κάνει εξαγγελίες, την ίδια ακριβώς στιγμή στέλνει, μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για διώξεις και αγροτοδικεία. Κι αυτή η μεθόδευση θα πέσει στο κενό, όπως και όλες οι προηγούμενες».

«Το ΚΚΕ στηρίζει ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ίδιοι οι αγρότες μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, δηλαδή των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών και των μπλόκων. Σε κάθε περίπτωση, η επιβίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου σταθερά και μακροπρόθεσμα και η εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής ποιοτικών και φθηνών τροφίμων και πρώτων υλών, προϋποθέτει τη σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ και την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

15:38 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

