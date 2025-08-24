Η Τουρκία ναυπηγεί το πρώτο μεγάλο πλοίο της Μαλαισίας – Η αναβλητικότητα του Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα

Η Τουρκία ευελπιστεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια ναυπηγική δύναμη, ειδικά σε πλοία που χρησιμοποιούνται σε αποστολές της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού αλλά και σε υποβρύχια. Με όπλο την τιμή αλλά και έμφαση στην ποιότητα, έχει αρχίσει να κερδίζει συμβόλαια από χώρες του εξωτερικού, με την Μαλαισία να εμπιστεύεται τα τουρκικά ναυπηγεία για το μεγαλύτερο πλοίο της ακτοφυλακής της. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το Πολεμικό Ναυτικό συνεχίζει να διέπεται από αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η DESAN, ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία της Τουρκίας, πραγματοποίησε την τελετή τοποθέτησης και συναρμολόγησης του πλοίου πολλαπλών χρήσεων μήκους 99 μέτρων που ναυπήγησε για την Ακτοφυλακή της Μαλαισίας στις 14 Αυγούστου. Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, το πλοίο έχει ως στόχο να παραδοθεί στη Μαλαισία το 2027.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DESAN, Cenk İsmail Kaptanoğlu, ανέφερε κατά τη διάρκεια της τελετής:

«Τα χαλύβδινα μπλοκ του πλοίου που τοποθετήθηκαν σήμερα και βρίσκονται υπό κατασκευή δεν θα αποτελέσουν μόνο τη ραχοκοκαλιά μιας πλατφόρμας που θα χρησιμεύσει για πολλά χρόνια για να διασφαλίσει τη θαλάσσια ασφάλεια της Μαλαισίας και να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, αλλά θα αποτελέσουν επίσης τους ακρογωνιαίους λίθους της αποφασιστικότητας για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Μαλαισίας».

Όπως μεταδίδει το ‘defence turk’, η διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου ξεκίνησε με την προκαταρκτική επιστολή αποδοχής που υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Cenk Kaptanoğlu, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Μαλαισία στις 11 Φεβρουαρίου 2025.

Έκτοτε οι διαδικασίες έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς.

Τον περασμένο Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της Επιστολής Αποδοχής (SST) για την αγορά του πλοίου στο ναυπηγείο DESAN της Τουρκίας, ολοκληρώνοντας επίσημα τη διαδικασία αγοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποίησε η Υπηρεσία Ναυτιλιακής Υλοποίησης της Μαλαισίας (APMM), η αξία της σύμβασης εκτιμάται σε 68 εκατομμύρια δολάρια. Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Datuk Awang Alik bin Jeman, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της Μαλαισίας (KDN), δήλωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί μια στρατηγική συμμαχία για τις δύο χώρες τόσο στην αμυντική βιομηχανία όσο και στην προστασία των εθνικών υδάτων.

Ο Ναύαρχος Datuk Haji Mohd Rosli bin Abdullah, Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Μαλαισίας, εξήρε τις δυνατότητες του πλοίου στην ομιλία του. Ο Rosli τόνισε την προηγμένη τεχνολογία του πλοίου, εξηγώντας ότι μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 30 ημέρες και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 30 επιβατών και 70 ατόμων πλήρωμα. Ο Ναύαρχος τόνισε επίσης την πολυλειτουργική αρθρωτή δομή του πλοίου, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει επίσης τέσσερα ταχύπλοα αναχαιτιστικά σκάφη (FIC), δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένα κατάστρωμα προσγείωσης ελικοπτέρων, ιατρικές εγκαταστάσεις και ένα κέντρο κράτησης.

Πράγματι, το πλοίο μήκους 99 μέτρων, το οποίο θα κατασκευαστεί από την DESAN στην Τουρκία εντός 24 μηνών, θα είναι το μεγαλύτερο πλοίο στον στόλο της Μαλαισιανής Ακτοφυλακής. Το έργο, το οποίο θα πιστοποιηθεί από την Türk Loydu, θα ενσωματώσει σύμφωνα με τους Τούρκους προηγμένα τεχνολογικά εξαρτήματα όπως οπλικά συστήματα, ηλεκτρονικά και συστήματα επικοινωνίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά για κάθετη απογείωση και προσγείωση, με συνεισφορές από κορυφαίες τουρκικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας όπως η ASELSAN και η HAVELSAN.

Στην Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό όχι μόνο βυθίζεται στη δίνη της αναβλητικότητας για την ναυπήγηση νέων μονάδων, αλλά επιμένει στις αποσύρσεις πλοίων από την ενεργό υπηρεσία και την συρρίκνωση του Στόλου. Παράλληλα, συνεχίζει να μην δείχνει εμπιστοσύνη στα ελληνικά ναυπηγεία με την ηγεσία όχι μόνο να μην τα καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους αλλά και να μην τα επισκέπτεται καν για να δει τι δυνατότητες υπάρχουν, δείχνοντας μία ανεξήγητη προτίμηση στις απευθείας συζητήσεις με ναυπηγεία του εξωτερικού.

Κι ενώ είναι δεδομένη η αδήριτη ανάγκη για την πρόσκτηση νέων μονάδων, γίνονται συζητήσεις για μεταχειρισμένες λύσεις, όπως οι ιταλικές φρεγάτες Bergamini, που δεν έχουν κανένα όμοιο σύστημα με όσα έχει το ΠΝ. Επιπλέον, τελευταίες πληροφορίες φέρνουν τους Ιταλούς να έχουν αυξήσει την τιμή παραχώρησης των δύο πλοίων κατά 80%, με αποτέλεσμα τα 560 εκατ. να έχουν αγγίζουν το 1 δισ. Το τελευταίο επιβεβαίωσε με ρεπορτάζ του ο Σάββας Βλάσσης στον Δούρειο Ίππο.