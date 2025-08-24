Νιγηρία: Οι ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστές κοντά στα σύνορα με το Καμερούν

Νιγηρία: Οι ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστές κοντά στα σύνορα με το Καμερούν

Η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 35 φερόμενους ως τζιχαντιστές σε επιδρομές που πραγματοποίησε το Σάββατο κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο αεροπορίας, η επιχείρηση στηρίχθηκε σε «πολλές πληροφορίες από διάφορες πηγές» και στόχευσε «με πλήγματα ακριβείας τέσσερις ζώνες συγκέντρωσης», όπου εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν οι ένοπλοι.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν συνέχεια μιας σειράς στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, με στόχο να ανακοπεί η έξαρση των τζιχαντιστικών επιθέσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της Νιγηρίας, η οποία παραμένει η πιο πολυπληθής χώρα της Αφρικής. Όπως επισημαίνει το επιτελείο, «εντείνονται οι προσπάθειες» ώστε ο στρατός να «κυριαρχήσει στο πεδίο της μάχης και να στερήσει από τους τρομοκράτες την ελευθερία δράσης» που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα.

Η τζιχαντιστική εξέγερση στη Νιγηρία μετρά ήδη δεκαέξι χρόνια. Παρότι μετά την κορύφωσή της το 2015 φάνηκε να εξασθενεί, οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί ξανά από τις αρχές του 2025, δημιουργώντας νέες πιέσεις στον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας.

Η νιγηριανή πολεμική αεροπορία τόνισε ότι η χθεσινή επιχείρηση «δείχνει την ακλόνητη δέσμευσή της» να παρέχει «εκ του σύνεγγυς υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις» και παράλληλα να «εμποδίζει την επιμελητεία και τους διαδρόμους μετακίνησης των τρομοκρατών στις παραμεθόριες περιοχές του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας».

