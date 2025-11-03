Η ομάδα των «41» του Αλέξη Τσίπρα και η περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ

Τα κομμάτια του παζλ της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή τοποθετούνται ένα-ένα πάνω στο τραπέζι, με αριστοτεχνικές κινήσεις που εξυπηρετούν έναν ξεκάθαρο στόχο: να καλλιεργηθεί το έδαφος για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Αυτή τη φορά, ανακοινώνοντας 41 στελέχη για το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις με τις επιλογές του, καθώς αρκετά από αυτά τα πρόσωπα θα αξιοποιηθούν σίγουρα στο νέο κόμμα, ενώ θα συμβάλουν και στην κατάρτιση του προγράμματος. Από τα στελέχη αυτά, μόλις τα 12 έχουν εμπλακεί στο παρελθόν με την πολιτική, ενώ τα 3/4 του επιστημονικού συμβουλίου είναι νέα πρόσωπα, με περγαμηνές στον ακαδημαϊκό και στον επιστημονικό χώρο, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία νέων ερευνητών.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η μαγιά

Σίγουρα πρόκειται για τη μαγιά, το πρόπλασμα του νέου φορέα, που, όπως έγραψε και στην ανακοίνωση των ονομάτων το ινστιτούτο, «στόχος της νέας αυτής περιόδου είναι η επεξεργασία και η κατάθεση προτάσεων για σύγχρονες, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και ολοκληρωμένες τομεακές πολιτικές που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον δημόσιο, πολιτικό και επιστημονικό διάλογο». Με τις επιλογές αυτές, ο Αλ. Τσίπρας αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να προσελκύσει προσωπικότητες με διεθνή εμβέλεια, οι οποίες, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, είναι «ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών».

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε τα «κλειδιά» του επιστημονικού συμβουλίου σε δύο γυναίκες, καθώς συντονίστρια αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης και πρώην ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ αναπληρώτρια συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank.

Με παρελθόν

Στα πρόσωπα με τα οποία έχει παρελθόν ο Αλ. Τσίπρας περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, οι δύο «Διόσκουροι» οικονομικοί του σύμβουλοι, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης. Ο πρώην πρωθυπουργός αξιοποίησε και τέσσερα στελέχη από τα think tank που είχε δημιουργήσει στην Κουμουνδούρου: την πρώην διευθύντρια της Ε.Ε. Ζωρζέτα Λάλη, τον πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρο Κίντζιο, τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και την αντιστράτηγο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

Η επιλογή νέων επιστημόνων με βαριά βιογραφικά από το εξωτερικό έχει στόχο να δώσει φωνή στη γενιά του brain drain αλλά και στη νέα εποχή που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το μήνυμα απευθύνεται και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δείχνει την κατεύθυνση που σκοπεύει να ακολουθήσει ο Αλ. Τσίπρας, απαντώντας ουσιαστικά και στο κάλεσμα συμπόρευσης ότι ο ίδιος θα επενδύσει σε νέα και άφθαρτα πρόσωπα που δεν έχουν καεί στη συνείδηση του κόσμου. Είναι βέβαιο πως θα αξιοποιήσει και πρόσωπα από το κόμμα που ο ίδιος οδήγησε στην κυβέρνηση, ωστόσο αυτά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν θα είναι πλέον στην πρώτη γραμμή και δεν θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Κ. Γαβρόγλου, που ανήκει στους 41 «εκλεκτούς», ο οποίος σημείωσε πως «ο Τσίπρας και το ινστιτούτο δεν είμαστε αποκομμένοι από την κουλτούρα αυτού που μας έφερε εδώ. Οταν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πεις ότι είναι του πεταματού επειδή δεν είναι καινούργιο. Τα πράγματα μετασχηματίζονται».

Η Κουμουνδούρου

Από την Κουμουνδούρου παρακολουθούν μάλλον ζαλισμένοι τις εξελίξεις, καθώς όχι μόνο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από το στρατόπεδο της Αμαλίας στη χείρα φιλίας που έτεινε η Πολιτική Γραμματεία, αντιθέτως υπήρξε ενόχληση του πρώην πρωθυπουργού καθώς δεν εξυπηρετεί το σχέδιό του να εμφανίσει κάτι νέο η έκκληση των πρώην συντρόφων του να τους πάρει μαζί στο νέο εγχείρημα. Πολλοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση και αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις κρατώντας στάση σιωπής, καθώς περιμένουν μόνο το νεύμα από τον Αλ. Τσίπρα για να εγκαταλείψουν το καράβι, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επιχείρησε να συγκρατήσει την πλήρη αποδρομή του κόμματος.

«Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί κάθετα με την εκτίμηση ότι «η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν διασπαστική», αδειάζοντας για ακόμη μία φορά τον Παύλο Πολάκη. Προς το παρόν, όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία το επόμενο κομμάτι του παζλ, που δεν είναι άλλο από την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη» στα τέλη Νοεμβρίου.

Από τις σελίδες του βιβλίου θα φανεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με ποιους από τους πρώην συντρόφους του θέλει να συμπορευθεί, καθώς μέσα σε αυτές υπάρχουν διάλογοι και αναφορές για τους πρώην συντρόφους του που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πολλές συζητήσεις και εντάσεις. Θα ακολουθήσουν δύο μεγάλες παρουσιάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου ο Αλ. Τσίπρας να συνομιλήσει με τους πολίτες και να βάλει τις βάσεις για το τελευταίο κομμάτι του παζλ που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα που θα επιδιώξει να συνενώσει δυνάμεις και να ηγηθεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς.