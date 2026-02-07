Γκίλφοϊλ: Συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 – Η ανάρτησή της στο Χ

Σύνοψη από το

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη, με σκοπό τη συζήτηση της ενιαίας υποστήριξης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην Ευρώπη.
  • Σε ανάρτησή της στο Χ, η Γκίλφοϊλ τόνισε πως «η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας», διασφαλίζοντας την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη.
  • Οι συζητήσεις της Διάσκεψης επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα θέματα όπως η συμβατική και υβριδική απειλή για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ευρωατλαντική αμυντική βιομηχανική βάση και τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γκίλφοϊλ: Συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 – Η ανάρτησή της στο Χ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου στη Στουτγάρδη, με σκοπό την συζήτηση της ενιαίας υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των προσπαθειών εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζει πως «η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας».

«Το έργο μας εδώ στην Ευρώπη, από την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας έως την ενίσχυση των αμυντικών μας συνεργασιών, διασφαλίζει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τη Ρωσία έως την Κίνα και πέραν αυτής», συμπληρώνει η πρέσβης των ΗΠΑ στην ανάρτησή της.

Ποιοι συμμετείχαν στη Διάσκεψη

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ φιλοξένησε την ετήσια διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών στην έδρα της διοίκησης από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου για να συζητήσει την ενιαία υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των προσπαθειών εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η διάσκεψη συγκεντρώνει ηγέτες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν και να συγχρονίσουν διπλωματικές και στρατιωτικές προσπάθειες σε όλη την Ευρώπη.

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο περιλαμβάνονταν ανώτεροι ηγέτες από την έδρα της διοίκησης, τις διοικήσεις των συστατικών μερών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών των ΗΠΑ και επιτετραμμένων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε περισσότερες από 48 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συζητήσεις σε πάνελ επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η συμβατική και υβριδική απειλή για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το όραμα του Υπουργείου Πολέμου για την κατανομή των βαρών στην Ευρώπη, η ευρωατλαντική αμυντική βιομηχανική βάση, η ανατολική αποτροπή και τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η USEUCOM

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη, τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, τον Αρκτικό Ωκεανό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η USEUCOM αποτελείται από περισσότερους από 65.000 μόνιμους στρατιωτικούς που υποστηρίζονται από δυνάμεις εκ περιτροπής και πολίτες του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους Συμμάχους και τους εταίρους του ΝΑΤΟ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα