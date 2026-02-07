Γκίλφοϊλ: Συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 – Η ανάρτησή της στο Χ

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου στη Στουτγάρδη, με σκοπό την συζήτηση της ενιαίας υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των προσπαθειών εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζει πως «η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας».

«Το έργο μας εδώ στην Ευρώπη, από την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας έως την ενίσχυση των αμυντικών μας συνεργασιών, διασφαλίζει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τη Ρωσία έως την Κίνα και πέραν αυτής», συμπληρώνει η πρέσβης των ΗΠΑ στην ανάρτησή της.

Ποιοι συμμετείχαν στη Διάσκεψη

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ φιλοξένησε την ετήσια διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών στην έδρα της διοίκησης από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου για να συζητήσει την ενιαία υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των προσπαθειών εθνικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η διάσκεψη συγκεντρώνει ηγέτες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν και να συγχρονίσουν διπλωματικές και στρατιωτικές προσπάθειες σε όλη την Ευρώπη.

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο περιλαμβάνονταν ανώτεροι ηγέτες από την έδρα της διοίκησης, τις διοικήσεις των συστατικών μερών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών των ΗΠΑ και επιτετραμμένων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε περισσότερες από 48 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συζητήσεις σε πάνελ επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η συμβατική και υβριδική απειλή για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το όραμα του Υπουργείου Πολέμου για την κατανομή των βαρών στην Ευρώπη, η ευρωατλαντική αμυντική βιομηχανική βάση, η ανατολική αποτροπή και τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η USEUCOM

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε όλη την Ευρώπη, τμήματα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, τον Αρκτικό Ωκεανό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η USEUCOM αποτελείται από περισσότερους από 65.000 μόνιμους στρατιωτικούς που υποστηρίζονται από δυνάμεις εκ περιτροπής και πολίτες του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους Συμμάχους και τους εταίρους του ΝΑΤΟ.