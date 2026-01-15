Γεωργιάδης: Τι να κάνει ο Μητσοτάκης να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε 5 στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά ανέφερε ότι «όταν έχει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτοί που βγαίνουμε στα Μέσα και υφιστάμεθα το πολιτικό κόστος είμαστε συγκεκριμένοι. Υπάρχουν γενικώς στην πολιτική κάποιοι που εκτιμούν την διάθεση του προσωπικού τους πολιτικού προφίλ και κεφαλαίου σημαντικότερη από τις παρατάξεις τους και τις κυβερνήσεις τους».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το εάν αυτή η κριτική αφορά τον Νίκο Δένδια, απάντησε «αυτό δεν το λέω για τον κ. Δένδια, είναι ένα πιο γενικό φαινόμενο. Αν το συγκεκριμενοποιούσα στον κ. Δένδια θα ήμουν πολύ άδικος με τον κ. Δένδια».

Στη συνέχεια και στην ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός με ανασχηματισμό τους υπουργούς που «κρύβονται», ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε:

«Τι να κάνει ο Μητσοτάκης να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Μαρινάκης: Έχεις υποχρέωση να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι παραπάνω την αλήθεια

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη πως στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός διώξει εκείνους τους υπουργούς που δεν βγαίνουν, θα μείνουν πέντε υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ως εξής: «Οι υπουργοί εμφανίζονται για να υπερασπιστούν το έργο των υπουργείων τους, να απαντήσουν σε διάφορα που τους προσάπτουν. Όμως θεωρώ σε μια περίοδο πιο δύσκολη, επειδή στο τέλος της ημέρας είναι τεράστια τιμή να είσαι στην πολιτική, έχεις υποχρέωση να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι παραπάνω την αλήθεια. Ένα χρόνο πριν η προπαγάνδα από την αντιπολίτευση και κάποιους δημοσιογράφους είχε φτάσεις στο σημείο το 80% να πιστεύει ότι υπάρχουν ξυλόλια, χαμένα βαγόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την περίοδο. Θεωρώ υποχρέωσή μου ότι βγήκαμε μπροστά».