Γεωργιάδης: Με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις ψήφους που συγκέντρωσε το πρόσφατο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες διατάξεις έτυχαν ευρείας αποδοχής από τα κόμματα, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που σημειώθηκαν στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη:

Πολλοί με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά, συγκρουσιακό κλπ στο Υπουργείο Υγείας με λένε «Υπουργό Έμπορο της Υγείας», ότι «Το ΕΣΥ καταρρέει», ότι «εξυπηρετώ συμφέροντα» κλπ.

Χθες έβλεπα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σας παραθέτω το σύνολο των ψήφων ανά άρθρο και ανά κόμμα και μετά αναλυτικότερα το τί ψήφισε ανά άρθρο του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπέρασμα το μεγαλύτερο μέρος του Νομοσχεδίου μας είχα διακομματική στήριξη. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν ψηφίσει αρκετά άρθρα αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά τα περισσότερα.

Αν ακούγατε την συζήτηση στην Βουλή θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα αλλά μετά στην ψηφοφορία φυσικά δεν μπορούσαν να πουν όχι σε αυτονόητα πράγματα και αυτά που κάθε μέρα κάνουμε είναι κατά βάση αυτονόητα.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την θετική τους ψήφο και σας καλώ να μην δίνετε μεγάλη σημασία στις πολιτικές μας συγκρούσεις που καμία φορά έχουν μεγάλη δόση αναγκαστικής διαφωνίας για τις ψήφους και τις εντυπώσεις.

Εμείς θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο Υγείας να λύνουμε θέματα με τα μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές

ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ...

Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα
περισσότερα
11:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ

Ευρεία σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γ...
09:17 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνία για ενότητα και συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026

Δεν σηκώθηκαν οι τόνοι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργα...
08:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα

Σε νευρική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι έξω φρενών με την α...
22:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

«Εκρηκτική» η τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ: Απόσυρση του σχεδίου ζητούν βουλευτές της ΝΔ – Προσπάθεια κατευνασμού των «γαλάζιων» αντιδράσεων

«Εκρηκτικό» ήταν το κλίμα στην τηλεδιάσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ με τους «γαλάζιους βουλευτές»...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς