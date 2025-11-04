Γεωργιάδης: Με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις ψήφους που συγκέντρωσε το πρόσφατο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες διατάξεις έτυχαν ευρείας αποδοχής από τα κόμματα, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που σημειώθηκαν στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη:

Πολλοί με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά, συγκρουσιακό κλπ στο Υπουργείο Υγείας με λένε «Υπουργό Έμπορο της Υγείας», ότι «Το ΕΣΥ καταρρέει», ότι «εξυπηρετώ συμφέροντα» κλπ.

Χθες έβλεπα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σας παραθέτω το σύνολο των ψήφων ανά άρθρο και ανά κόμμα και μετά αναλυτικότερα το τί ψήφισε ανά άρθρο του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπέρασμα το μεγαλύτερο μέρος του Νομοσχεδίου μας είχα διακομματική στήριξη. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν ψηφίσει αρκετά άρθρα αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά τα περισσότερα.

Αν ακούγατε την συζήτηση στην Βουλή θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα αλλά μετά στην ψηφοφορία φυσικά δεν μπορούσαν να πουν όχι σε αυτονόητα πράγματα και αυτά που κάθε μέρα κάνουμε είναι κατά βάση αυτονόητα.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την θετική τους ψήφο και σας καλώ να μην δίνετε μεγάλη σημασία στις πολιτικές μας συγκρούσεις που καμία φορά έχουν μεγάλη δόση αναγκαστικής διαφωνίας για τις ψήφους και τις εντυπώσεις.

Εμείς θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο Υγείας να λύνουμε θέματα με τα μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.