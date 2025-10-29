Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Το πιο απαίσιο και υστερικό πλάσμα που έχει περάσει από τη Βουλή»

«Απαίσια», «κακιά» και «υστερική» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αμέσως μετά την κόντρα ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Όλγα Γεροβασίλη, τον λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να απαντήσει στα όσα είπε για εκείνον και την Ντόρα Μπακογιάννη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που φεύγει η κ. Κωνσταντοπούλου. Καλύτερα που φεύγει, αφού προηγουμένως μας έκανε μάθημα ότι εκείνη πάντα μένει, τώρα φεύγει. Σε εμένα πάντα φεύγει η κ. Κωνσταντοπούλου γιατί ξέρει ότι δεν της χαρίζομαι» ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Πρώτον, δηλώνω ενώπιον του κοινοβουλίου για να της το μεταφέρουν οι συνεργάτες της ότι εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση. Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην τιμή και την υπόληψή μου. Την επόμενη φορά που θα με πει θαυμαστή του Γκέμπελς, Ναζί ή οτιδήποτε άλλο θα της κάνω μήνυση».

«Δεύτερον, όλο το λογύδριο που έκανε για το θέμα του κανονισμού της Βουλής και τον χρόνο, ότι καταργεί την Δημοκρατία, θέλω να υπενθυμίσω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορείς να μιλήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο πάνω από τον χρόνο σου. Στο δευτερόλεπτο σου κόβουν τον λόγο. Η κ. Κωνσταντοπούλου έρχεται σε κάθε συνεδρίαση, έχει 10-15 λεπτά ομιλίας και μιλάει 80, 90, 100 λεπτά. Κυριολεκτικά βιάζει το κοινοβούλιο, είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από αυτήν την αίθουσα, κάνει μπούλινγκ σε όλο το κοινοβούλιο. Ακόμη θυμάμαι την ημέρα που έχασε το αξίωμα της προέδρου της Βουλής, και έξω οι υπάλληλοι της Βουλής χόρευαν με μουσική από την χαρά τους που γλίτωσαν από την χειρότερη τύραννο που είχε περάσει από το κοινοβούλιο. Τόσο την είχαν σιχαθεί την πιο κακιά γυναίκα, την πιο απαίσια γυναίκα που έχει περάσει από τη Βουλή» πρόσθεσε.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου αφού είπε ότι ήθελε δήθεν να αρθεί η ασυλία της, μετά επειδή εγώ δήθεν έδωσα γραμμή, με κατηγόρησε ως θαυμαστή του Γκέμπελς. Και ρωτώ, αφού γνησίως ήθελε να αρθεί η ασυλία της, αν υποτεθεί ότι εγώ πράγματι έδωσα γραμμή να γυρίσει η ψήφος της ΝΔ, είναι λόγος για να με ψέξει ή για να με επαινέσει; Ένα λογικό άτομο θα έλεγε: “εγώ ήθελα να αρθεί η ασυλία μου, η ΝΔ πήγε να κάνει συγκάλυψη και ευτυχώς ο κ. Γεωργιάδης έδωσε γραμμή, άλλαξε και έγινε αυτό που ήθελα”. Εκείνη είπε και ότι ήθελε να αρθεί η ασυλία της και ότι η ΝΔ έστειλε συμπαιγνία με το ΚΚΕ για να μην αρθεί η ασυλία της και οτι εγώ έδωσα γραμμή για να γίνει αυτό που ήθελε και ότι είμαι απαίσιος και θαυμαστής του Γκέμπελς. Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα που έχει περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο» ανέφερε στην συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε εκείνο το σημείο, παρενέβη η πρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας «κύριε Γεωργιάδη έχουμε και σχολείο εδώ. Παρακαλώ. Έλεος» με τον υπουργό Υγείας να συνεχίζει: «Η γυναίκα αυτή, που έχει παρασύρει την ελληνική κοινωνία σε αυτήν την τοξικότητα, είναι η μόνη δημόσια παρουσία, η μόνη πολιτική αρχηγός που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών. Τους νεκρούς μηχανοδηγούς. Για τον ένα είπε ότι ήταν λαθρέμπορος και ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη, και δεν ντράπηκε αυτή η απαίσια γυναίκα, αυτή η κακιά γυναίκα, να σκεφτεί τους γονείς των νεκρών αυτών ανθρώπων. Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν και έλεγε τα παιδιά τους εδώ λαθρέμπορους. Και αφού κατέπεσαν τα ξυλόλια δεν είπε μία φορά συγγνώμη στους γονείς που ζουν και άκουγαν αυτήν την απαίσια υστερική γυναίκα. Και δεν ντρέπεται».

«Όσον αφορά την Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται της δικιάς μου υπερασπίσεως. Η κοινοβουλευτική της διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη της δικής μου και δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση. Οφείλω όμως ως άνθρωπος να πω κάτι. Για να καταλάβετε πόσο απαίσιο πλάσμα είναι αυτή η γυναίκα. Έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή. Ο αστυνομικός οδηγός της κ. Μπακογιάννη έκανε λάθος τιμονιά συγκρούστηκε με μία μηχανή και σκοτώθηκε ένα νέο παιδί. Τραγικό γεγονός. Ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της κ. Μπακογιάννη; Ο καθένας από εμάς όταν κάθεται στο βουλευτικό ή υπουργικό του αυτοκίνητό και οδηγεί ένας οδηγός, αν αυτός κανει ένα δυστύχημα, ευθύνεται ο βουλευτής που κάθεται από πίσω; Το λέμε αυτό στα σοβαρά; Αντί να σκύβουμε το κεφάλι στον ανθρώπινο πόνο και σε μία πραγματική τραγωδία, έρχεται η κ. Κωνσταντοπούλου και υβρίζει την Ντόρα Μπακογιάννη, λες και ήθελε να σκοτωθεί αυτό το παιδί. Ούτε αυτήν την ανθρώπινη ενσυναίσθηση του σοκ. Ποιος από εμάς αν συνέβαινε ένα τέτοιο δυστύχημα και ήταν στο πίσω κάθισμα δεν θα αισθανόταν συγκλονισμένος. Φαντάζεστε αν κάνει ο οδηγός σας ένα δυστύχημα να σας κυνηγάει αυτή η υστερική γυναίκα γιατί ο οδηγός έκανε λάθος; Κι όμως αυτό το πράγμα, το αναφέρει ξανά και ξανά, για να βγάλει το τοξικό της δηλητήριο. Για να βγάλει αυτήν την κακία και την υστερία που έχει μέσα της. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι; Αυτό το απαίσιο πλάσμα, αυτή η απαίσια γυναίκα κάποτε θα λογοδοτήσει ενώπιον του ελληνικού λαού για το μίσος που σπείρει στην ελληνική κοινωνία, δήθεν από ευαισθησία για τα Τέμπη. Στην πραγματικότητα θέλει να βγάζει λεφτά και να κερδίζει ψήφους ως πρόεδρος κόμματος. Πουλάει δήθεν ευαισθησία αυτή η απαίσια γυναίκα για τα Τέμπη και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς των νεκρών μηχανοδηγών που εξύβρισε εδώ ως λαθρεμπόρους αυτή η απαίσια γυναίκα, η απαράδεκτη. Και είμαι και πολύ ευγενής κ. Πρόεδρος» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Αμέσως μετά, η πρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, επεσήμαναν στον υπουργό να ανακαλέσει τους βαρείς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε, με τον κ. Γεωργιάδη να αρνείται.

«Αν παραφέρθηκα και κάποιοι αισθάνονται ότι τους έφερα σε δύσκολη θέση, να τους ζητάω συγγνώμη. Αλλά αυτή την φορά δεν θέλω να διαγραφεί τίποτα από τα πρακτικά. Η κα Κωνσταντοπούλου με την ακραία της συμπεριφορά, με τις ακραίες της ύβρεις προς πάσα κατεύθυνση, ασκεί πολιτική και νομίζει ότι μπορεί αυτή να κάνει αυτά τα αίσχη, αλλά οι υπόλοιποι με την ευγένειά μας και την αστική μας ευγένεια, είμαστε οι αδύναμοι, τους οποίους αυτή και οι ψηφοφόροι της τους καβαλάνε. Η δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στον τραμπουκισμό της κ. Κωνσταντοπούλου. Εγώ έχω μάθει ένα απλό πράγμα: “Αν σου φέρονται με ευγένεια θα φέρεσαι με ευγένεια. Αν σου κάνουν μπούλινγκ θα είσαι εκεί να αντισταθείς”. Η δημοκρατία θα αντισταθεί σε αυτήν την γυναίκα, στη χυδαιότητα της, στην κακία της» είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.