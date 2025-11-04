Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα

Σε νευρική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι έξω φρενών με την αιφνιδιαστική απόφαση για το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ χωρίς να έχουν ενημερωθεί.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής άτυπης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ τα αίματα άναψαν και οι περίπου 90 βουλευτές δεν έκρυψαν την οργή τους. Ο βουλευτής Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε η κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση.

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ, Δώστε λύση, όχι ‘μασάζ΄. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;», φέρεται να είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε και ο βουλευτής της Β Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου: «Με εσάς ισχύει το… ‘ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος’. Οι βουλευτές είναι οι κερατάδες». «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάντε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι», είπε η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή.

Στο στόχαστρο της κριτικής των βουλευτών μπήκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη έθεσε ευθέως θέμα για τον Γρηγόρη Σκλήκα και δήλωσε: «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό». Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί ήταν οι βουλευτές που ζήτησαν την παραίτηση του διευθύντος συμβούλου των ΕΛΤΑ.

Ενοχλημένοι Χατζηδάκης και Πιερρακάκης

Μπροστά σε αυτές τις αντιδράσεις η κυβέρνηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και αρκετών υπουργών υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος ήταν ανεπαρκής αφού δεν είχε προηγηθεί συζήτηση με τους βουλευτές και την τοπική κοινωνία προκειμένου να εξηγηθεί το θέμα.

«Παγκοσμίως η αγορά των ταχυδρομείων έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ έχει καταστεί σταδιακά μη βιώσιμη θα σας έλεγα. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Επικοινωνιακά που με ρωτάτε προφανώς δεν ήταν επαρκής η διαχείριση που είχε γίνει, θα σας έλεγα, διότι όντως απαιτείτο να είχε γίνει μία καλύτερη επαφή και με τις τοπικές κοινωνίες», είπε χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων χαρακτήρισε «άστοχο» τον επικοινωνιακό χειρισμό του θέματος. «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός από τα ΕΛΤΑ. Έπρεπε πρώτα να προβούν σε ενημέρωση της κοινωνίας, των κοινοβουλευτικών ομάδων και των κομμάτων και στη συνέχεια να ανακοινώσουν τα καταστήματα τα οποία κλείνουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε το χρονοδιάγραμμα χωρίς να αλλάζει η ουσία της απόφασης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πάντως για το θέμα που προέκυψε αρκετοί σήκωναν το δάχτυλο προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εμφανίστηκε ενοχλημένος και υποχρεώθηκε δημόσια να δηλώσει ότι το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ δεν φέρει την δική του «υπογραφή».

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζεται στο παρασκήνιο σφόδρα ενοχλημένος, καθώς αναγκάστηκε να υπερασπιστεί δημόσια μια αλλαγή με την οποία δεν έχει καμία σχέση και σε τελική ανάλυση θεωρεί ότι έγινε με εντελώς λάθος τρόπο, κάτι που ανέφερε και στη σύσκεψη του Σαββάτου, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το γεγονός πάντως ότι το υπουργείο Οικονομικών είναι μέτοχος του Υπερταμείου, στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ, κάνει άλλα κυβερνητικά στελέχη να εμπλέκουν τον κ. Πιερρακάκη, ο οποίος απαντά πως το υπουργείο «φύσει» είναι μέτοχος σε πολλές ΔΕΚΟ.

Στο θέμα εμπλέκεται και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο έχει την εποπτεία του φορέα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου να δηλώνει, όπως και ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι δεν είχε καμία ενημέρωση δημιουργώντας ένα μωσαϊκό «όλοι εναντίον όλων». Το βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής» η απόφαση για το «λουκέτο» ήταν γνωστή στην κυβέρνηση από τις αρχές του φθινοπώρου.

Σήμερα η ενημέρωση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής

Μετά την έντονη αντίδραση και της αντιπολίτευσης το θέμα των ΕΛΤΑ θα συζητηθεί σήμερα σε κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών στη Βουλή.

Συγκεκριμένα στις 13:00 στην αίθουσα της Γερουσίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κ. Ιωάννης Παπαχρήστου και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόριος Σκλήκας.

Χθες με επιστολή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν να παραστούν στη συνεδρίαση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή ζητά να κληθεί στη συνεδρίαση και ο Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να απαντήσει εάν είχε λάβει επιστολή του Γρηγόρη Σκλήκα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και εάν γνώριζε για το «λουκέτο». «Αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του «επιτελικού κράτους» και της ίδιας της κυβέρνησης», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.