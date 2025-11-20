Φάμελλος στον Realfm 97,8: Δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια όταν εξαρτάται η χώρα μονοσήμαντα από ένα εισαγόμενο προϊόν – Τι είπε για Τσίπρα και συνεργασίες

Με αναφορά στον Αλέκο Φλαμπουράρη άρχισε η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προσκεκλημένος στο στούντιο του Realfm και μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν η ψυχή του κόμματός μας» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «ήταν ένας άνθρωπος που μόνο έδινε. Δεν είχε καμία δική του επιδίωξη. Ήταν ο άνθρωπος στο Μαξίμου που μας έλυνε προβλήματα με σύνεση και ηπιότητα. Ήταν άνθρωπος που σου δημιουργούσε και σεβασμό και αγάπη. Οφείλω να πω ότι του χρωστάμε πολλά. Θα τον αποχαιρετήσουμε, αλλά θα είναι μαζί μας».

Για τον Γιώργο Ξυλούρη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τον Γιώργο Ξυλούρη και το ότι δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι «ο κ. Ξυλούρης μετά την πρόσκλησή του, αρνείται με ένα υπόμνημα που θέλω να σας πω ότι τον ενοχοποιεί».

«Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Είναι μια έμμεση παραδοχή εμπλοκής και δημιουργεί ένα σοβαρό πολιτικό θέμα» σημείωσε. «Όφειλε να είναι στην εξεταστική, δημιουργεί πολλά ερωτήματα και παραβάσεις, θεωρώ. Κρατώ μια επιφύλαξη για τη βίαιη προσαγωγή μέχρι να τοποθετηθεί και η νομική υπηρεσία της Βουλής» ανέφερε.

Ο κ. Φάμελλος σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είπε ότι «επί κυβέρνησης ΝΔ έχει υλοποιηθεί ένα πλιάτσικο, μία κλοπή σε ένα 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεων των αγροτών. Η τεχνική λύση δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τη συνεχίσαμε αλλά δεν δημιούργησε παρανομία. Αυτό το είδε η Ευρωπαία εισαγγελέας. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κατοχυρώσει στην Ευρώπη τον χαρακτηρισμό των λιβαδικών εκτάσεων, είχαμε κερδίσει δικαιώματα για την Ελλάδα, συνυπέγραψα τις προδιαγραφές για τα σχέδια βόσκησης έτσι ώστε έως το τέλος του 2019 να υπάρχουν οι μελέτες. Αυτό ακυρώθηκε από τη ΝΔ και τον κ. Βορίδη και μετά άρχισε το πάρτι. Διότι η εκτόξευση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη έγινε το 2019 και τέλος του 2020. Ο κ. Βορίδης πρέπει να προσέχει τι υπογράφει».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία: 1 δισ. κλεμμένες επιδοτήσεις επί ΝΔ- αυτό λέει το αποτέλεσμα- και 1 δισ. καθυστερημένες ενισχύσεις γιατί η ΝΔ δεν μπορεί να λύσει το action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λείπουν 2 δισεκατομμύρια από την αγροτική παραγωγή και οι αγρότες τώρα πλήττονται με μισό δισ. κόστος από την ευλογιά ενώ στον Έβρο ξεράθηκαν καλλιέργειες καθώς δεν λύθηκε το θέμα της διαχείρισης υδάτων. Όλα αυτά έχουν υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης».

Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη στην Εξεταστική Επιτροπή χθες και είπε ότι «ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε, η επιθετικότητα και η παράβαση κάθε κανόνα κοινοβουλευτικής συνομιλίας και η προσβολή των μαρτύρων γίνεται για να κρύψει την αλήθεια».

Για την ακρίβεια

«Η κρίση ακρίβειας που έχει βασικές πηγές καύσιμα, ρεύμα, τράπεζες και τους μεσάζοντες έπρεπε να αντιμετωπιστεί αλλά πλήττει και τους μικρομεσαίους και τα νοικοκυριά και την επιχειρηματικότητα» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο σημείο τόνισε ότι «επί Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν κάποιοι που πλουτίζουν και άλλοι που φτωχαίνουν», ενώ υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη προτρέπει σε μείωση των έμμεσων φόρων και δεν το κάνει η κυβέρνηση. Υπάρχουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που μας λένε ότι μειώνονται οι τιμές στα εξαγόμενα προϊόντα πάνω από 10% και αυξάνονται στα τρόφιμα της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχει ένα θέμα ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση αφήνει την αισχροκέρδεια στην αγορά».

Υποστήριξε ότι «χρειάζεται έλεγχος του ανταγωνισμού και μείωση έμμεσων φόρων».

Για τα ενεργειακά

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε σχεδιασμό ενεργειακό ώστε η χώρα να αποτελεί και εμπορικό και ενεργειακό κόμβο. Αυτό είναι σημαντικό και ενισχύει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας. Τότε είχαμε προχωρήσει και τις συμφωνίες για την Αλεξανδρούπολη, είχαμε λύσει θέματα του TAP και εγκαινιάστηκε ο αγωγός Ελλάδας- Βουλγαρίας. Η χώρα μας έπρεπε να είχε ενεργειακή ασφάλεια και ποικιλία στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Βλέπουμε να γίνεται μια μετατροπή της χώρας μας σε port, σε πύλη εισόδου για το αμερικάνικο LNG επειδή αυτά είναι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των αμερικανικών εταιρειών. Όταν η χώρα εξαρτάται μονοσήμαντα από ένα εισαγόμενο προϊόν, δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια» είπε ο κ. Φάμελλος και συμπλήρωσε:

«Θέλω να ζω σε μια χώρα που τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητές της θα καθορίζουν και το τι θα κάνουν οι εταιρείες στη χώρα μας και όχι να υποκλίνεται η χώρα στους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα αμερικανικών εταιρειών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν όλο αυτό οδηγεί σε ακριβότερη ενέργεια δεν ξέρω για ποιον είναι σημαντικό γιατί υπάρχει και μία συζήτηση για το κόστος του αμερικανικού LNG που είναι μεγαλύτερο από το αέριο που χρησιμοποιούσαμε. Το σημαντικό είναι μία χώρα να μην είναι εξαρτημένη μονοσήμαντα στην ενέργεια».

«Μετά τις πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την “επανάσταση στην πράσινη ενέργεια” και για τα φωτοβολταϊκά που μπήκαν ακόμα και στον κάμπο της Θεσσαλίας, με τραγικά αποτελέσματα, το αποτέλεσμα, επειδή δεν υπάρχουν δίκτυα και αποθήκευση, είναι να πετιέται πράσινη ενέργεια στη θάλασσα. Λέω λοιπόν εγώ στον κ. Μητσοτάκη: εδώ και έξι χρόνια γιατί δεν έχει προχωρήσει η αποθήκευση;», συμπλήρωσε.

Ως προς τις γεωτρήσεις, ανέφερε ότι «το Block 2 για το οποίο γίνεται όλη η συζήτηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο είναι σταματημένο έξι χρόνια, όπως επίσης είναι σταματημένα και τα οικόπεδα και οι έρευνες σε όλο το δυτικό Ιόνιο μέχρι και την Κρήτη».

«Ο κ. Μητσοτάκης όποτε έχει προβλήματα, ανακοινώνει γεωτρήσεις και εξορύξεις, ενώ ανακοίνωνε μέχρι τώρα ότι είναι οπαδός του Green Deal. Να το πω ξεκάθαρα: η πράσινη πολιτική είναι φιλική προς το κλίμα, άρα φιλική προς τον άνθρωπο, τη ζωή, την Ελλάδα που είναι στη Μεσόγειο. Και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κρίσιμο πεδίο κρίσης της κλιματικής αλλαγής», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, αμφισβητώντας έντονα το «αν πρέπει να υπάρχει λύση εξορύξεων». «Γιατί αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να γίνει ενεργειακός κόμβος με το καλώδιο και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο, το οποίο δεν προχωράει με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει πράσινη ενέργεια και να έχει ο πολίτης φθηνή ενέργεια αλλά και να είναι το περιβάλλον βιώσιμο», εξήγησε.

«Η δική μου ατζέντα και η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συνεργαστούμε τώρα»

Κλείνοντας, χαρακτήρισε «κρίσιμη εξέλιξη» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκλιση και «αλλαγή κυβέρνησης προς προοδευτική κατεύθυνση». «Οι αρνήσεις και οι καθυστερήσεις, είναι αρνήσεις προς την κοινωνία, η οποία λέει “βρείτε μία λύση, συνεννοηθείτε, συνεργαστείτε”. Η δική μου η ατζέντα και η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να συνεργαστούμε τώρα», υπογράμμισε, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί για μια «κοινοβουλευτική συμπόρευση».

«Αν υπάρχουν αυτές οι δύο συμφωνίες ότι θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και ότι θα συζητήσουμε για κοινό πρόγραμμα, υπάρχουν πολλά δημοκρατικά εργαλεία για να υπάρξει και επικεφαλής. Γιατί αν βάλουμε το θέμα του επικεφαλής μπροστά, τότε μπορεί να δυναμιτίσει την αναγκαιότητα της κοινωνίας. Εγώ δεν ήρθα στην πολιτική για την καρέκλα. Και ξαναγυρίζω λίγο στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, τον οποίο αποχαιρετούμε σήμερα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι και προοδευτική και ισχυρή και πιο χαρούμενη και αισιόδοξη», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο: