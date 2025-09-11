Φάμελλος στη ΔΕΘ για Τσίπρα: Αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση είναι καταστροφική και υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται προοδευτική συνεργασία, χωρίς κομματικούς εγωισμούς. Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως είναι πολύτιμος συμπαραστάτης για την προοδευτική Ελλάδα.

«Δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, αμφισημίες, προσωπικές και κομματικές στρατηγικές, εγωισμοί και αναφέρομαι και στην καθυστέρηση και την άρνηση που έχει καταθέσει δημόσια ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και στην περιορισμένη συνεργασία και με διάφορα πισωγυρίσματα που γίνανε με τη Νέα Αριστερά. Η πρόταση όμως αυτή απευθύνεται και στην κοινωνία», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

Αναφορικά με το Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε «Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πολύτιμο κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα, είναι πολύτιμος συμπαραστάτης και στην προσπάθεια για την προοδευτική Ελλάδα. Δεν τίθενται όροι. Τίθεται μια δική μας κοινή συλλογική απόφαση, την οποία υπηρετούμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο εννοούσατε, πιθανά στη δική σας ερώτηση, αλλά έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και με τον Αλέξη Τσίπρα, το έχουμε συμφωνήσει, ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση. Δώσαμε δύσκολες μάχες και τα καταφέραμε, παρότι λέγονταν πάρα πολλά, ότι θα τα καταφέρουμε».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι υπάρχει και άλλη διαδρομή από τα υπερκέρδη των καρτέλ και τη λιτότητα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια και ισχυρή γεωπολιτική θέση.

Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για ανάγκη ενότητας κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, προκειμένου να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση, σημειώνοντας «Η λύση της προοδευτικής Ελλάδας, ανάγκη της κοινωνίας για μία προοδευτική Ελλάδα απαιτεί ενότητα δυνάμεων και κοινωνικών και πολιτικών. Ένωσης Θέλουμε, αθροίσματα. Δεν ανοίγουμε καμιά συζήτηση για κατακερματισμό. Προσθέσεις θέλουμε. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και το μήνυμα που δίνουμε στην κοινωνία. Ότι πρέπει ενωμένοι να τα βρούμε για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση και με αυτά που έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας, με αυτά που γνωρίζω και εγώ, με το ότι έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο και αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης. Το δηλώνουν ξεκάθαρα. Πολύτιμο κεφάλαιο, πολύτιμη συμβολή και η σκέψη του για την προοδευτική Ελλάδα, για το δυναμικό ενιαίο ενωτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορικά με τα σχολεία ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι «δεσμευόμαστε να δίνουμε πάντα τον αγώνα για καλά δημόσια σχολεία», συμπληρώνοντας ότι στις δεσμεύσεις τους είναι και η στήριξη κατοικίας δημοσίων λειτουργών στις ακριτικές περιοχές.

«Ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια προοδευτική Ελλάδα. Προοδευτική κυβέρνηση για να ανασαίνει η οικονομία και η κοινωνία», σημείωσε ο κ. Φάμελλος. Ενώ τόνισε ότι έχει πρόταση προοδευτικής συνεργασίας, παραλήπτες της οποίας ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αρνήθηκε. «Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και υποχωρήσεις. Έχουμε πρόταση», τόνισε.

«Με Νέα Αριστερά κάναμε βήματα κοινοβουλευτικής συμπόρευσης τον Ιούλιο. Μετά την ΔΕΘ πρέπει ο προοδευτικός διάλογος να αποκτήσει σχήμα», σημείωσε.

Αναφορικά με το πλεόνασμα και τους έμμεσους φόρους, ο κ. Φάμελλος ανέφερε «πού βρέθηκαν 6,5 ΔΙΣ πλεόνασμα; Με ποιο δικαίωμα τα έκλεψε η κυβέρνηση από τα νοικοκυριά;», σημειώνοντας ότι οι έμμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι και ότι ΕΕ προτείνει τη μείωσή τους.

«Εμείς έχουμε εκθέσεις του Γενικού λογιστηρίου του κράτους για όλα όσα προτείνουμε: ΦΠΑ, 23η σύνταξη, Αξίζει να δοθεί η 13η σύνταξη ή να έχει 1,8 δισ κέρδη η ΔΕΗ;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας «χρειάζεται αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής […] δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας».

Αναφορικά με τις φοροαπαλλαγές ο κ. Φάμελλος τις χαρακτήρισε άδικες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μικρή φοροαπαλλαγή που θα καταναλωθεί από την ακρίβεια. Θα κερδίσουν τα καρτέλ, τα ολιγοπώλια.

Αναφορικά με τον ΦΠΑ, ανέφερε οτι υπάρχει σύσταση της Ευρώπης για μείωση του ΦΠΑ, αλλά ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για να το μείωση. Συγκεκριμένα ανάφερε «αφού υπάρχει σύσταση της Ευρώπης που ψηφίστηκε από υπουργούς της Ευρώπης, γιατί τώρα δεν προχωρά σε ελάφρυνση για να πάρει ανάσα και η κοινωνία και η αγορά;».

Όσον αφορά τη Chevron, κ. Φάμελλος, μεταξύ άλλων, σημείωσε «χρειαζόμαστε έναν κολοσσό για να υπερασπιστούμε κυριαρχικά δικαιώματα που θίγονται από το τουρκολυβικό; Δεν μπορούμε δια της διπλωματικής οδού; Και γιατί εδώ και έξι χρόνια δεν προχώρησε η κυβέρνηση τη συνεργασία με την άλλη εταιρεία; Πόσο αξιόπιστο είναι το σχέδιο;».