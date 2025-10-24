Εξηγήσεις από τον Βενιζέλο για τη «μη διακυβερνήσιμη χώρα» – «Δεν είπα ότι στερείται κυβέρνησης»

Η φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό το προηγούμενο διάστημα.

Σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών χθες με τίτλο «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις» ο πρώην υπουργός επανέλαβε την ίδια θέση αλλά παρείχε διευκρινίσεις. «Δεν είπα ότι η χώρα στερείται κυβέρνησης, που διαθέτει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εννοώ ότι υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία διακυβέρνησης, η οποία απορρέει από βαθύτερα αδιέξοδα», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Και πρόσθεσε: «Δεν αποκλείεται στις επόμενες εκλογές, είτε στις μεθεπόμενες, όταν ολοκληρωθεί η παρούσα βουλευτική περίοδος, να αποκτήσουμε και πάλι μια κυβέρνηση –μονοκομματική ή συνεργασίας– που να διαθέτει τα συνταγματικά προσόντα να ασκεί την εξουσία».

«Παρά τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, υπάρχει μία δυσκολία που απορρέει από αδιέξοδα», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος που δήλωση ότι συμφωνεί με την Ντόρα Μπακογιάννη, ότι «υπάρχει μια κρίση δημοκρατίας. Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας».

«Θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης να κατανοήσουν τι είπα και να το χρησιμοποιήσουν τελείως αντίστροφα – να πουν “δείτε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε – δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σε όλο τον δυτικό κόσμο”», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στην συνέχεια εξήγησε ότι υπάρχει μία δυσκολία στην επικοινωνία των κυβερνήσεων με τους πολίτες και σημείωσε ότι «τα συστήματα δεν εφάπτονται με την κοινωνία τους και δεν μπορεί να διαμορφωθεί η αναγκαία συναίνεση, δεν μπορούν να διαμορφωθούν μεγάλες εθνικές στρατηγικές και αυτό το βλέπουμε στη δυσκολία που έχουμε σε όλους τους τομείς, αρχής γενομένης από την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας σε ένα ρευστό και επισφαλή κόσμο, που δεν ξέρει με ποιο πρωτόκολλο πρέπει να κινηθεί».

«Έχουμε μία κρίση αντιπροσώπευσης, μία κρίση πολιτικής συμμετοχής, μία προφανή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών – και των δημοκρατικών και των δικαιοκρατικών θεσμών, μία κρίση εμπιστοσύνης της δικαιοσύνης, μία δυσκολία λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, μία δυσκολία λειτουργίας του μηχανισμού ενημέρωσης», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Αρα έχουμε να εντοπίσουμε ένα φαινόμενο που θα το έλεγε κανείς κρίση λειτουργιών του κράτους, σε ένα κράτος αποδυναμωμένης κυριαρχίας», τόνισε ο πρώην υπουργός

«Αρα λοιπόν, το ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους – το θέμα είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις ή αν είμαστε καταδικασμένοι να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι σε μία στερεοτυπική προσέγγιση -κοινότοπη και ρηχή-, που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων και το συσχετισμό των δυνάμεων, που μετριέται ανά μήνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης και κάποια στιγμή διεξάγονται και οι εκλογές, που φέρνουν τον ελληνικό λαό προ της υποχρέωσης να αποφανθεί για το πώς θέλει να πορευτεί ο τόπος», υπογράμμισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.