Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Καραθανασόπουλος: Οι «παθογένειες» υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος των αγροτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Καραθανασόπουλος Βουλή

«Οι παθογένειες που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που υπηρετούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και ήταν διαχρονικά σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων» ανέφερε σε παρέμβασή στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Χαρακτήρισε μάλιστα πρόκληση τους ισχυρισμούς του μάρτυρα και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελ. Αυγενάκη ότι «στηρίζει τα συμφέροντα των αγροτοκτηνοτρόφων».

Σημείωσε επίσης ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο έδαφος της γενικευμένης σήψης και διαφθοράς του συστήματος, στη γενικευμένη διαπλοκή του αστικού κράτους, αλλά και της ΕΕ με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αναπτύχθηκε στο έδαφος της αντιαγροτικής ΚΑΠ που συγκεντρώνει τη γη σε μεγάλου καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα και ξεκληρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά.

Ο κ. Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι οι επιδοτήσεις αποτελούν έμμεση στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους της επεξεργασίας των αγροτικών τροφίμων, γιατί κάνουν φθηνή την πρώτη ύλη. Επί της ουσίας, η ΚΑΠ δεν επιδοτεί τους αγρότες αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους και σημείωσε τον προβληματικό χαρακτήρα της στρεμματικής ενίσχυσης που είναι σε βάρος της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι το οποίο έθεταν οι συνεπείς αγροτοκτηνοτρόφοι, προειδοποιώντας ότι αυτό το σύστημα θα συνέβαλε στο να υπάρχουν τα φαινόμενα διαφθοράς είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να ...

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη γάτα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:21 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: «Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός»

Αιχμές εξαπέλυσε προς τη διοίκηση του υπερταμείου, αλλά και προς κόμματα της αντιπολίτευσης ο ...
20:16 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στο Μέγαρο Μαξί...
20:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ -Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Aπαντήσεις από τον Λευτέρη Αυγενάκη – Κατέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης

«Aπαντήσεις και αναλυτικά στοιχεία κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην Εξεταστική Επιτροπή της ...
19:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία η φορολογική μεταρρύθμιση – Αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Οικονο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς