Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: «Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός»

Αντωνία Ρηγάτου

πολιτική

ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

Αιχμές εξαπέλυσε προς τη διοίκηση του υπερταμείου, αλλά και προς κόμματα της αντιπολίτευσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος  και υπήρξε έντονα επικριτικός για τον «κάκιστο ή ανύπαρκτο επικοινωνιακό και πολιτικό χειρισμό» στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Άκης Σκέρτσος τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις των βουλευτών και των τοπικών κοινοτήτων της Νέας Δημοκρατίας «Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ για τους λόγους που ήδη έχουν εξηγηθεί. Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες ανά τη χώρα που βρέθηκαν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση σε μια αιφνίδια απόφαση «ξαφνικού θανάτου».

Εν συνεχεία, τόνισε πως «Το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών (Change management) δεν είναι μια μονοδιάστατα τεχνοκρατική ή πολιτική διαδικασία. Απαιτεί οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα. Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ».

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο,  το επόμενο τρίμηνο θα γίνουν «οι συζητήσεις και οι παρεμβάσεις, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η ραγδαία αλλαγή που συμβαίνει στις ταχυδρομικές αγορές παγκοσμίως, αλλά και να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες ποιότητας που θα μπορούν να προσφέρουν και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας τα νέα ΕΛΤΑ», πρόσθεσε.

«Είναι απορίας άξιο βέβαια, το εξής ερώτημα: Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο; Παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του «όχι σε όλα και ναι στο τίποτα», επισήμανε.

Τέλος, ο Άκης Σκέρτσος προανήγγειλε αναλυτικό Q&A το προσεχές διάστημα και υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

 

