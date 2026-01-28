Εκδήλωση μνήμης της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τα θύματα του Ολοκαυτώματος – Νίκος Χαρδαλιάς: Καθήκον το «Ποτέ ξανά»

Σύνοψη από το

  • Η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας τίμησαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος σε εκδήλωση στον «Ελληνικό Κόσμο», όπου οι επιζήσασες Λόλα Χασσίδ Άντζελ και Νάκη Μπέγα άναψαν ένα κερί. Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
  • Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε πως «το Ολοκαύτωμα παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας» και τόνισε ότι «το «ποτέ ξανά» δεν είναι ευχή, «είναι καθήκον».
  • Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με στρατόπεδα θανάτου, ξεκίνησε με λόγια μίσους» και χαρακτήρισε την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων ως «ιστορικό τραύμα που μας αφορά συλλογικά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Εκδήλωση μνήμης της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τα θύματα του Ολοκαυτώματος – Νίκος Χαρδαλιάς: Καθήκον το «Ποτέ ξανά»

Η Λόλα Χασσίδ Άντζελ κι η Νάκη Μπέγα, επιζήσασες από τα στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπέργκεν-Μπέλσεν και των Άουσβιτς-Μπίρκεναου και Μπέργκεν-Μπέλσεν, αντίστοιχα, άναψαν ένα κερί στην αρχή της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής και της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» τιμώντας όσους έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Ημέρα Απελευθέρωσης του Άουσβιτς) και ως η Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

«Το Ολοκαύτωμα παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας, μια μνήμη που μας βαραίνει και ταυτόχρονα μας δεσμεύει», ανέφερε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα που προβλήθηκε στην εκδήλωση. Πρόσθεσε πως πρόκειται για μια «υπενθύμιση ευθύνης» και ότι «η μνήμη έχει αξία όταν γίνεται στάση ζωής, όταν μετατρέπεται σε επαγρύπνηση». Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε, ότι «το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με στρατόπεδα θανάτου, ξεκίνησε με λόγια μίσους, με αποκλεισμούς, με τη σιωπή των πολλών». Οι Έλληνες Εβραίοι που θανατώθηκαν, υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, «ήταν πολίτες αυτού του τόπου με ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό. Η εξόντωσή τους αποτελεί ιστορικό τραύμα που μας αφορά συλλογικά». Το «ποτέ ξανά» δεν είναι ευχή, κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς, «είναι καθήκον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, ο Μίνος Μωυσής και ο Βενιαμίν Μπατί, αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:11 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκανδαλίδης: «Δεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και παρατυπίες – Είναι σκάνδαλο της συγκεκριμένης κυβέρνησης της ΝΔ»

«Υπήρξαν και τότε προβλήματα, συχνά αξεπέραστα, υπήρξαν και τότε παρατυπίες και καταλογισμοί. ...
19:40 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες

«Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες! Γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί», τονίζει η Μαρί...
19:12 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος για δυστύχημα στη Ρουμανία: Θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους

Συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο τροχαίο δυστύχημα με τ...
18:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ: Συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι