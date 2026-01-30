Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» την Καρυστιανού πρώτο κόμμα

Την Παρασκευή το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Σε αυτό καταγράφονται σημαντικά ευρήματα τόσο για τη Μαρία Καρυστιανού όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά για την κ. Καρυστιανού, εμφανίζεται αύξηση της δυναμικής της, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων.

Αναλυτικότερα, ένας στους τρεις αναποφάσιστους κάνει την εκτίμηση ότι το κόμμα που έχει αναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Επί της ουσίας, τη θεωρούν τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ για τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες, εφόσον κάτι δεν αλλάζει, θα διεξαχθούν το 2027.

Σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από το Open, η κ. Καρυστιανού και εν συνεχεία ο Αλέξης Τσίπρας είναι οι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν τον πρωθυπουργό.

Το 33,3% θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος που θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,3%.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ, ενώ το 16,7% αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.