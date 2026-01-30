Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» την Καρυστιανού πρώτο κόμμα

  • Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται στη δημοσκόπηση της MRB για τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς εμφανίζεται αύξηση της δυναμικής της, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.
  • Ένας στους τρεις αναποφάσιστους εκτιμά ότι το κόμμα που έχει αναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας την τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Το 33,3% θεωρεί ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος που θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθούμενη από τον Αλέξη Τσίπρα με 14,4%.
Την Παρασκευή το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Σε αυτό καταγράφονται σημαντικά ευρήματα τόσο για τη Μαρία Καρυστιανού όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικά για την κ. Καρυστιανού, εμφανίζεται αύξηση της δυναμικής της, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων.

Αναλυτικότερα, ένας στους τρεις αναποφάσιστους κάνει την εκτίμηση ότι το κόμμα που έχει αναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Επί της ουσίας, τη θεωρούν τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ για τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες, εφόσον κάτι δεν αλλάζει, θα διεξαχθούν το 2027.

Σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από το Open, η κ. Καρυστιανού και εν συνεχεία ο Αλέξης Τσίπρας είναι οι πλέον ικανοί να αντιμετωπίσουν τον πρωθυπουργό.

Το 33,3% θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος που θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,3%.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 50,3% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Ν. Ανδρουλάκη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ, ενώ το 16,7% αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα και το 15,9% τη Μαρία Καρυστιανού.

22:54 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – Ένα έργο δεκαετιών γίνεται πράξη

Την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ ...
18:22 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργό...
18:08 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok: «Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε»

Ένα βίντεο σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σ...
17:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου: Δεν ασχολούμαστε με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, αλλά μόνο με τα προβλήματα των πολιτών

Στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα ευρήματα των δημοσκ...
