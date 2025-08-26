Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά με απώλειες για τη ΝΔ, στη 2η θέση το ΠΑΣΟΚ

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με πτώση των ποσοστών της κατά 4,5 μονάδες σε σύγκρουση με τον Ιούνιο, και παραμονή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Επίσης, καταγράφεται «μάχη» της Ελληνικής Λύσης με την Πλεύση Ελευθερίας για την 3η θέση.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα από 21 έως 25 Αυγούστου 2025 σε δείγμα 2.848 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω.

Σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 25,9% τον Ιούνιο στο 21,4% τον Αύγουστο.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,4%, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παραμένει δεύτερο στο 12,2%, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 8,4%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 4,4%, το ΜέΡΑ25 με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, η Νέα Αριστερά με 1,7% και η Νίκη με 1,1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 17,4%.

Μητσοτάκης ή Τσίπρας;

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 31%, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 26%. Σημειώνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 30,9%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει ποσοστό 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο).

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Ποσοστό 28% των συμμετεχόντων στην έρευνα επιλέγει ΔΓ/ΔΑ.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα.