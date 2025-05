«Δημογραφικό 2025» – Σκέρτσος: «Το δημογραφικό παράδοξο της ευημερίας»

«Βρισκόμαστε εντός ενός παραδόξου που επαναλαμβάνεται σε κάθε αναπτυγμένη χώρα. Ονομάζεται το δημογραφικό παράδοξο της ευημερίας και σημαίνει πρακτικά πως όσο αυξάνεται το εισόδημα, η οικονομική σταθερότητα το προσδόκιμο ζωής, τόσο μειώνεται η επιθυμία των ανθρώπων να φέρουν παιδιά στον κόσμο. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο φαινόμενο και κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες», δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας από το βήμα του συνεδρίου «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Ανησυχούμε για την πορεία των δημογραφικών δεδομένων στη χώρα μας. Οι καθοδικοί δείκτες είναι ανησυχητικοί και πρέπει να μας κινητοποιήσουν για να υλοποιήσουμε καλύτερες πολιτικές. Για αυτό άλλωστε για πρώτη φορά διαθέτουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών οικογενειών για την επόμενη δεκαετία», σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας.

Όπως ανέφερε η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση αλλά μέρος ενός μεγαλύτερου παγκόσμιου φαινομένου και πρέπει να αντιδράσουμε με οικονομικά μέτρα αλλά και μια νέα πολιτισμική αφήγηση που να ξαναδίνει αξία και νόημα στη ζωή.

«Ποια είναι λοιπόν η λύση για το δημογραφικό πρόβλημα; Το μέτρο είναι το αντίδοτο στη δημογραφική κρίση. Το μέτρο και η ισορροπία στα πάντα. Η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι μόνοι οικονομική. Χρειαζόμαστε μια νέα νοοτροπία, όπου η δημιουργία οικογένειας δεν θα θεωρείται καθυστέρηση στα σχέδια ζωής αλλά το νόημα της ζωής. Η γονιμότητα δεν θα είναι μόνο ένας δείκτης αλλά κοινωνική ελπίδα», τόνισε ο Άκης Σκέρτσος.

