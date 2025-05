Δημογραφικό 2025 – Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της χώρας»

«Το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα καθώς τα τελευταία 15 χρόνια μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός της χώρα μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Η δημογραφική πρόκληση δεν συνδέεται μόνο με τις στατιστικές και αριθμούς. Συνδέεται με ανασφαλείς εργαζόμενους, με νέα ζευγάρια χωρίς σπίτι αλλά και με μια νέα κουλτούρα για την οικογένεια που απλώνεται στις σύγχρονες κοινωνίες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αυτά τα δεδομένα η Πολιτεία αντιμετώπισε το πρόβλημα θεσμικά, συστήνοντας το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και χαράζοντας το Εθνικό Σχέδιο για το δημογραφικό. «Μια στρατηγική με ορίζοντα δεκαετίας διαρθρωμένη σε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης που ήδη έχουν δρομολογηθεί. Ο πρώτος είναι η στήριξη της οικογένειας με μέτρα όπως το επίδομα γέννηση. Δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, τρίτος πυλώνας η γόνιμη αξιοποίηση της τρίτης ηλικίας και τέλος η περιφερειακή ανάπτυξη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι λύσεις για το δημογραφικό δεν είναι ούτε εύκολες ούτε άμεσες και απαιτούνται κοινές δράσεις για να πετύχουμε αυτό τον εθνικό σκοπό», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

