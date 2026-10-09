Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: Διαψεύδει ότι εξύβρισε και κινήθηκε απειλητικά κατά της Παπαδοπούλου – Απειλεί με μηνύσεις

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Διαψεύδει ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος του ΠΑΣΟΚ τους ισχυρισμούς της Άννας Παπαδοπούλου της ΕΛ.Α.Σ. περί υβριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το μέρος της με νέα του ανάρτηση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) επιδίδεται σε «παραποίηση των γεγονότων». Αναφέρει, μάλιστα, ότι «η δημόσια σύσταση της κ. Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο». Καταλήγει, μάλιστα, αναφέροντας: «Ο σεβασμός και η πολιτική αντιπαράθεση δεν συμβαδίζουν με τη συκοφαντία και τις προσωπικές αιχμές».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υβριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., κ. Άννα Παπαδοπούλου.

Σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικούς κανόνες αυτού. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη.

Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί την παραποίηση των γεγονότων ούτε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου.

Η δημόσια σύσταση της κ. Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο. Η πολιτική διαφωνία απαντάται με επιχειρήματα, όχι με εκφράσεις πρωτίστως προσβλητικές για συνανθρώπους μας με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σε όλη μου τη ζωή υπερασπίστηκα την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε αναφορά σε έμφυλη βία και κακοποιητική συμπεριφορά ως προς τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Τέλος, για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόληψής μου.

Ο σεβασμός και η πολιτική αντιπαράθεση δεν συμβαδίζουν με τη συκοφαντία και τις προσωπικές αιχμές.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Επικεφαλής Αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ».