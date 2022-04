Δένδιας: Κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου δεν έχει θέση στη διεθνή κοινότητα του 21ου αιώνα

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ελπίδα ότι το σύνολο των χωρών που προσβλέπουν σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον και στην Ευρώπη, θα πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις.

Μετά τη συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του Βόπκε Χούκστρα, σε κοινές δηλώσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η ρωσική εισβολή καταδεικνύει ότι κάθε αναθεωρητισμός, κάθε παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου δεν έχει θέση στη διεθνή κοινότητα του 21ου αιώνα.

Εξίσου, τόνισε πως η καταδίκη πρέπει να είναι άμεση και πρέπει να υιοθετούνται βαριές κυρώσεις σε όποιους παραβαίνουν τους κανόνες. Προσέθεσε πως η Ελλάδα όπως και η Ολλανδία έχουν συμμετάσχει στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία παρά το τίμημα που έχει η απόφαση αυτή και για τις δύο οικονομίες.

Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκε πώς μπορούν ως Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι, να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κρίση του 21ου αιώνα, όπως τη χαρακτήρισε ο Νίκος Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Ολλανδό ομόλογό του για τη χθεσινή του επίσκεψή του στην Οδησσό, κατά την οποία μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής ομογένειας της πόλης, την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ουκρανίας, τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, τον δήμαρχο της Οδησσού και ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του ελληνικού γενικού προξενείου στην πόλη, του μόνου ευρωπαϊκού προξενείου που υπάρχει εκεί. Όπως είπε, μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως φάρμακα και ευχαρίστησε τους Γιατρούς του Κόσμου για τη συνεισφορά τους. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως θα υπάρξει συνέχεια υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρο Διακόπουλο, γιατί η «ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι το δυνατόν για την ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία».

Επίσης, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα «φρικιαστικά εγκλήματα εναντίον Ουκρανών αμάχων που ανακαλύφθηκαν χθες στην Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο» και κατέστησε σαφές ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτές τις πράξεις τους, τις οποίες καταδίκασε απερίφραστα. Περαιτέρω, δεσμεύθηκε πως η Ελλάδα, με τις όποιες δυνατότητές της, θα συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Πέρα από την Ουκρανία, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, όπως παρατήρησε ο Νίκος Δένδιας. Ειδικότερα, γνωστοποίησε πως εξετάστηκαν οι προοπτικές των δύο χωρών στον οικονομικό τομέα και σημείωσε πως η Ολλανδία κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. H Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, «συμφωνούμε ότι οι οικονομικές μας σχέσεις μπορούν να διευρυνθούν», παρατηρώντας ότι το εμπορικό ισοζύγιο είναι δραματικά εις βάρος της χώρας μας και προέταξε πως θέλει οι δύο χώρες να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι πιο ισοσκελισμένη η εικόνα. Στο πρίσμα των διμερών σχέσων, προσέθεσε πως η Ελλάδα αναμένει την επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά της Ολλανδίας, η οποία αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.

Ακόμη, εξετάστηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, με έμφαση την αμοιβαία υποστήριξή τους για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον ομόλογό του για τη συμμετοχή της Ολλανδίας στη Frontex, στην επιχείρηση «Ποσειδών», και άρα στην προστασία των ελληνικών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, όπως σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Ολλανδό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη, τα Δυτικά Βαλκάνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την κοινή υποστήριξη της Ελλάδας και της Ολλανδίας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Με αφορμή ότι ο παππούς του Ολλανδού υπουργού Εξωτερικών ήταν καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την εκτίμησή του στην ολλανδική ακαδημαϊκή κοινότητα, με τη μακρά παράδοση λειτουργίας τμημάτων Κλασικών Σπουδών σε πανεπιστήμια της Ολλανδίας.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο χωρών, με έμφαση ότι συμμερίζονται τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο, και έστειλε το μήνυμα πως προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνο-ολλανδικών σχέσεων με βάση τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες.

Σημειώνεται πως δίπλα από τα αναλόγια των δηλώσεων είχε τοποθετηθεί, μαζί με τις σημαίες των δύο χωρών και της ΕΕ, και αυτή του ΝΑΤΟ, λόγω της σημερινής επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, της ιδρυτικής πράξης του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Βόπκε Χούκστρα, τόνισε πως αν και οι διμερείς σχέσεις δεν είναι τόσο μακραίωνες, οι δεσμοί είναι στενοί και μακροχρόνιοι. «Για παραπάνω από 40 χρόνια έχουμε συνεργαστεί στενά στους κόλπους της ΕΕ και για περισσότερα από 70 χρόνια στεκόμαστε μαζί ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ» ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως η διμερής σχέσης είναι σημαντική και εξαιρετική και δήλωσε πως χαίρεται πολύ που «θα μπορέσουμε να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον των δύο μας κρατών και να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα ευημερήσει».

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπως επισήμανε, οι θεσμοί της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τόνισε πως η Ελλάδα και η Ολλανδία έχουν κάνει άλματα για την προώθηση της διεθνούς έννομης τάξης, της ασφάλειας και μια βιώσιμη, καινοτόμα και σύγχρονη Ευρώπη.

Εστιάζοντας στη διμερή φιλία και συνεργασία τους εντός της ΕΕ, ανέφερε πως είναι πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Συνέχισε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν και να σταθούν ενωμένοι, «έτσι ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε τις δημοκρατικές αξίες, που τώρα βρίσκονται υπό απειλή».

Had an excellent meeting with colleague @NikosDendias at @GreeceMFA. We agreed that EU-NATO unity is crucial in dealing with Russia’s aggression in #Ukraine. We talked about energy security, opportunities for trade, and the geopolitical future of Europe. 2/3 pic.twitter.com/zmtX2IPLzs

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 4, 2022