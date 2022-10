Δένδιας: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και καταδικάζει κάθε απόπειρα αλλαγής συνόρων – Η συνάντηση με Ζελένσκι

Δεκτός από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι έγινε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού, όπως αναφέρεται και σε ανάρτησή του στο Twitter.

