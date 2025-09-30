Χριστοδουλάκης στον Realfm 97,8: «Η έννοια της πρωτιάς δεν είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Για τις δημοσκοπήσεις, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Δεν ευελπιστούμε να είμαστε πρώτοι ή ποντάρουμε να είμαστε πρώτοι. Θέτουμε τον πολιτικό μας στόχο να είμαστε πρώτοι, όχι για να ικανοποιήσουμε το θυμικό μας, αλλά γιατί βλέπουμε μία πολιτική ανάγκη. (…) Εγώ λέω ότι αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Με την εξής έννοια, αυτό θέλω και να ξεκαθαρίσω: ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της διαρκούς ανάγνωσης των δημοσκοπικών στοιχείων. Αυτό προκύπτει από μία πολιτική αναγκαιότητα που λέει το εξής πάρα πολύ απλό ότι εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος έχει ανάγκες, έχει αγωνίες, έχει προβλήματα. Και κατά την δική μας οπτική αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται από το σημερινό μείγμα διακυβέρνησης της χώρας. Θέλει να αλλάξει αυτή η πολιτική να το πω απλά. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν εμείς του λέμε κάτι πάρα πολύ απλό ότι έχει δύο επιλογές, ή να συνεχίσει την υφιστάμενη πολιτική με τις συνέπειες που βιώνει στην καθημερινότητα του ή να κάνει μία πολιτική επιλογή ώστε να αλλάξει αυτή η διακυβέρνηση», είπε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Και πρόσθεσε: «Εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος συγκροτημένος χώρος ο οποίος παρουσίασε πριν από δέκα μέρες μία ολοκληρωμένη προγραμματική κυβερνητική πρόταση για να μπορέσουμε να μεταστρέψουμε το κράτος, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, το παραγωγικό πρότυπο της χώρας και μια σειρά από στοιχεία που θα εισφέρουν στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είμαστε εμείς. Με πολιτικά χαρακτηριστικά και όχι ξαναλέω με όρους οπαδισμού. Η έννοια της πρωτιάς, δεν είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η έννοια της πρωτιάς είναι να μπορέσουμε εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης με άλλο μείγμα πολιτικής για να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο που το έχει ανάγκη».

Στην κριτική της κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ μοίρασε χρήματα που δεν υπάρχουν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απάντησε: «Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη, το συμμερίζομαι. Κάτι έπρεπε να πει και η κυβέρνηση. Εμείς παρουσιάσαμε ένα σύνολο μέτρων όπου το 90% αυτών δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος η αλλαγή του τρόπου προσλήψεων διοικητών και μετακλητών στο Δημόσιο. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, ίσα ίσα έχει όφελος, το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, ίσα ίσα έχει όφελος η φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας για το Ταμείο για το δημογραφικό».

«Υπήρχαν και ορισμένα μέτρα, όπως ο 13ος μισθός, το ΕΚΑΣ για 385.000 χαμηλοσυνταξιούχους και ορισμένα άλλα, συντάξεις χηρείας, αναπηρίας κλπ που έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήταν και είναι 2,63 δισ. σε έναν ορίζοντα τριετίας ή τετραετίας με βάση τον δημοσιονομικό χώρο. Όταν η κυβέρνηση που ασκεί αυτή την κριτική παρουσίασε ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων μόνο για το ’26 και το ’27. Άρα εγώ το ακούω βερεσέ. Καταλαβαίνω την ανάγκη να πει κάτι (σ.σ. η κυβέρνηση) αλλά αυτό δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα», τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Προφανώς οπτικές και διαφορετικές αντιλήψεις για την στρατηγική μας μπορούν να υπάρχουν σε έναν χώρο που έχει κατ’ εξοχήν τα στοιχεία του πλουραλισμού και της ευρύτητας της κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής του αναφοράς. Μπροστά μας έχουμε Συνέδριο σε δύο μήνες. Όλα τα θέματα θα τεθούν εκεί. Οφείλουμε όλοι με τον απώτερο στόχο των εθνικών εκλογών να είμαστε στρατευμένοι σε μία κοινή προσπάθεια, ξαναλέω ότι κοιτώντας μέσα αλλά κοιτώντας έναν κόσμο ο οποίος έχει αγωνίες και θέλει να εκπροσωπηθεί», σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε ότι «η πλειοψηφία της ΝΔ είτε με την απόρριψη της Προανακριτικής Επιτροπής που είναι η μόνη αρμόδια για να στείλει πολιτικά πρόσωπα στην Δικαιοσύνη είτε με τον τρόπο με τον οποίο καλεί μάρτυρες και γενικά συγκροτεί την Εξεταστική Επιτροπή που μέχρι πρότινος η ίδια την απέρριπτε ως χαρακτηριστικό απόδοσης ευθυνών δυστυχώς εισφέρει στην συγκάλυψη των ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».