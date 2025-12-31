Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Το έργο της «Αποστολής» παράδειγμα σε όσους εργάζονται με έμπρακτη αγάπη

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», έκοψε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος συνοδευόταν από τον γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλη και τον αρχιδιάκονο π. Δημήτριο Φωκιανό.

Επί της υποδοχής του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ήταν ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας με συνεργάτες και το προσωπικό, ενώ παρέστη και ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης.

«Η προσφορά του έργου σας, το έχω ξαναπεί, είναι σημαντική για την Εκκλησία. Παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και τα μεγάλα πράγματα και τα μικρότερα και τα καθημερινά. Ό,τι έχετε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί πηγή ελπίδας και έμπρακτης αγάπης προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Είναι παράδειγμα όλα όσα έχετε προσφέρει με αξιοπρέπεια και ελπίδα για ουσιαστική βοήθεια. Όσο εργάζεστε με έμπρακτη αγάπη παράγετε ελπίδα». Με αυτά τα λόγια, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε την εκτίμηση και τις ευχές του προς τον γενικό διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή», Κωνσταντίνο Δήμτσα, και το προσωπικό, για τη νέα χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης, ο αρχιεπίσκοπος τόνισε ακόμη: «Συνεχίστε όπως ακριβώς μέχρι τώρα. Καλή δύναμη, υπομονή στις δυσκολίες, κουράγιο στη συνέχεια, διότι έχετε καταφέρει πολλά και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε ακόμη περισσότερα. Η συνεισφοράς σας μετατρέπεται καθημερινά σε μια ζωντανή μαρτυρία αλληλεγγύης. Αποδεικνύετε με τον αγώνα σας όλα αυτά τα χρόνια ότι η αγάπη με την οποία εργάζεστε, είναι η ισχυρότερη δύναμη κοινωνικής συνοχής».

Το 2025, η «Αποστολή» πραγματοποίησε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και διένειμε 237 τόνους τροφίμων, (επιπροσθέτως, είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά, χαρτικά και κλινοσκεπάσματα), στηρίζοντας Ιερές Μητροπόλεις, Ιερούς Ναούς, γηροκομεία, συλλόγους παραπληγικών και πολυτέκνων, ιδρύματα, αστέγους και μαθητές ακριτικών σχολείων. Επιπλέον, υγειονομικό υλικό προσφέρθηκε σε νοσοκομεία, ενώ ενισχύθηκαν 216 οικογένειες ακριτικών περιοχών που απέκτησαν παιδί με όλα τα απαραίτητα βρεφικά είδη για ένα χρόνο. Μοιράστηκαν επίσης σε μαθητές 4.820 σχολικές τσάντες.

Τη βοήθεια και τη στήριξη της «Αποστολής» σε συνεργασία με τον International Orthodox Christian Charities (IOCC) έλαβαν επίσης: 26 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες έλαβαν δωρεάν παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και επαγγελματική καθοδήγηση, 17 υπότροφοι σπουδαστές από όλη τη χώρα με δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διετούς διάρκειας σε ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 51 ενήλικες, που εκπαιδεύτηκαν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω δωρεάν σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας δύο μηνών.

Παράλληλα, 17.000 πακέτα τροφίμων διανεμήθηκαν μέσω των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

«Η “Αποστολή”», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δήμτσας, «μέσα από το έργο της, γεφυρώνει την ανάγκη με την ανακούφιση, διασφαλίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει αβοήθητος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η προσφορά αυτή δίνει στον συνάνθρωπο το αίσθημα ότι “κάποιος τον σκέφτεται”, ενισχύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γίνεται όντως, με αγάπη αυτό το έργο, μακαριώτατε, και από μια απλή παροχή βοήθειας γίνεται βαθιά πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και σεβασμού».

Η πίτα στην Αρχιεπισκοπή

«Ο νέος χρόνος να πορευθεί με την ευλογία του Θεού, ειρήνη και δημιουργικότητα για όλους», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ τόνισε την ανάγκη οι αγώνες των ανθρώπων να είναι καρποφόροι και να συνοδεύονται από αγαθά αποτελέσματα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου παρέστησαν ο διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θαυμακού Ιάκωβος, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης, οι επίσκοποι Ευρίπου Χρυσόστομος, Ρωγών Φιλόθεος, Καρυουπόλεως Νεκτάριος, Επιδαύρου Νικόδημος και Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της ΙΑΑ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, o πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, οι τοπικές αρχές, διευθυντές των Υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής, κληρικοί και πλήθος πιστών. Τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας Θεοχάρης.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα και ευχήθηκε «ο Θεός να ευλογήσει τα βήματα όλων στην πορεία του καινούριου χρόνου. Όλοι μας να ζήσουμε έναν χρόνο δημιουργικό, έναν χρόνο ειρηνικό, έναν χρόνο με αγαθά δημιουργήματα, όπως επιθυμεί η ψυχή του καθενός από εμάς». «Εύχομαι, λοιπόν, σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα σε αυτόν τον χώρο, αλλά και σε όσους βρίσκονται αλλού και αγωνίζονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο, οι αγώνες μας να είναι ευλογημένοι και να μας χαρίσουν μια χρονιά ειρηνική πάνω από όλα, μια χρονιά χωρίς προβλήματα, με καλούς και καρποφόρους αγώνες και αποτελέσματα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα», τόνισε καταληκτικά.

Η κοπή της πίτας στην Ιερά Σύνοδο

Στην αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ευλόγησε, ως είθισται, την καθιερωμένη βασιλόπιτα.

Παρευρέθησαν ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο επίτροπος της Ιεράς Μονής Σινά στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος, οι συνοδικοί μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών και Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, οι μητροπολίτες Νικαίας Αλέξιος, Πειραιώς Σεραφείμ, Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος, οι μητροπολίτες Θερμοπυλών Ιωάννης και Θαυμακού Ιάκωβος, ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, οι επίσκοποι Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, Φωτικής Νεκτάριος, Καρυουπόλεως Νεκτάριος, Επιδαύρου Νικόδημος και Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών Αθανάσιος Καψάλης, καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ακαδημαϊκοί, διευθυντές των Υπηρεσιών και των Οργανισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι γραμματείς των Συνοδικών Επιτροπών, κληρικοί και λαϊκοί υπάλληλοι των Διοικητικών Υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου.

Μετά την Ακολουθία, κατά την οποία έψαλε χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, Απόστολου Παπαδόπουλου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα και ο Κύριος να φυλάσσει την Εκκλησία Του, να ευλογεί τον Κλήρο και τον λαό Του και να χαρίζει στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο ειρήνη, γαλήνη και ευλογία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)