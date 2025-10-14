Αποστολή στις ΗΠΑ: Δυναμική παρουσία της Ελλάδας στην AUSA – Εξωστρέφεια στην Άμυνα

Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικού υλικού, που συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, γίνεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσιγκτον, με την Ελλάδα να είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που έχουν καταφέρει να έχουν εθνικό περίπτερο και μάλιστα με δυναμική παρουσία. Το enikos.gr βρίσκεται εκεί και μεταδίδει αποκλειστικά.

Αποστολή στην Ουάσιγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Η AUSA eίναι η μεγαλύτερη έκθεση και φόρουμ επαγγελματικής ανάπτυξης στη Βόρεια Αμερική για την αμυντική βιομηχανία και τον στρατό ξηράς.

Πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ και διοργανώνεται από την Association of the United States Army (AUSA), δηλαδή την Ένωση του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρουσιάζει τις δυνατότητες των οργανισμών του Στρατού των ΗΠΑ και μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες (τόσο αμερικανικές όσο και διεθνείς), στρατιωτικά και κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο, ηγέτες της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης γίνονται παρουσιάσεις για την κατάσταση του Στρατού, συζητήσεις πάνελ, σεμινάρια για θέματα εθνικής ασφάλειας, και επίδειξη της τελευταίας τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Θεωρείται μια από τις βασικές πλατφόρμες επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο Στρατός των ΗΠΑ για την ενημέρωση και εκπαίδευση της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των βετεράνων και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες και τα ζητήματα που απασχολούν τον Στρατό σήμερα.

Η Ελλάδα συμμετέχει για 12η συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή έκθεση που πραγματοποιείται το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου 2025.

Το ελληνικό περίπτερο διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece), με την υποστήριξη της Enterprise Greece και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Η συμμετοχή της χώρας στην AUSA 2025 χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής και της εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η παρουσία της στην έκθεση δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις του τομέα.

Στο ελληνικό περίπτερο παρουσιάζονται καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες συνολικά 13ων ελληνικών εταιρειών άμυνας και ασφάλειας, προβάλλοντας την υψηλή τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Tην κορδέλα των εγκαινίων του 12ου Ελληνικού Περιπτέρου έκοψαν οι κ.κ.: Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Amcham), η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Κατερίνα Νασίκα, ο Στράτηγος Andrew Poppas, Διοικητής των Δυνάμεων Στρατού των ΗΠΑ Andrew Poppas, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Δρ. Μάρινος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Enterprise Greece, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο Thomas Curtis, Director, Partner, Relationship Management Directorate, DASA-DE&C καθώς και ο Αντιπρόεδρος της AUSA για Θέματα Μελών και Εκδηλώσεων Jack Haley.

Από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των εγκαινίων ήταν η παρουσία του Νο3 στην ιεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ, τετράστερου Στρατηγού – ελληνικής καταγωγής, Andrew Poppas, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από την υποδοχή που του επιφύλλαξε τόσο ο πρόεδρος του Amcham όσο και η υπόλοιπη στρατιωτική αποστολή, με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΣ. Ο Andrew Poppas και ο Γεώργιος Κωστίδης είχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα εγκαίνια ολιγόλεπτη συζήτηση, με τα χαμόγελα να περισσεύουν και από τις δύο πλευρές, δίνοντας την αίσθηση ότι κάτι καλό ετοιμάζεται μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος του το ελληνο-αμερικανικού επιμελητηρίου, κος Σαρακάκης, μιλώντας στο enikos.gr εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η φετινή, αναβαθμισμένη ελληνική αποστολή θα ενισχύσει περαιτέρω το κύρος και το αποτύπωμα της Ελλάδας στον παγκόσμιο αμυντικό χάρτη, προβάλλοντας μια ενιαία, ισχυρή και ανταγωνιστική εικόνα της χώρας. Όπως τόνισε στην συνέντευξής του στόχος είναι καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης να προβληθεί το κύρος της ελληνικής παρουσίας και τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο enikos.gr μίλησε και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο οποίος εξήρε την δυναμική της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας η οποία πλέον δίνει προτεραιότητα στην εξωστρέφεια, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών να στηρίζουν ως εθνική προτεραιότητα την προσπάθεια συνεργειών κι εξαγωγής καινοτόμων συστημάτων.

Το γεγονός ότι τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας στηρίζουν σε υψηλό επίπεδο το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα δείχνει την αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρείται, προς όφελος της ελληνικής βιομηχανίας κι εν τέλει της ελληνικής οικονομίας.

Εκθέτες Ελληνικού Περιπτέρου είναι οι: Theon Sensors, , IDE-Intracom Defense, Aeroservices, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), Scytalys, Spirit Aeronautical Systems, AMS Aero, Elmon, Qualco Group, Analysis S.A., Elfon Ltd., Delian Alliance Industries και DEFEA-Defense Exhibition Athens.

Το enikos.gr είναι το μοναδικό ελληνικό μέσο που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και τις 3 ημέρες τις έκθεσης, καταγράφοντας αποκλειστικά όλες τις εξελίξεις.

Δείτε φωτογραφίες