ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη συζήτηση θα παρέμβει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του
β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου
γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επισημαίνεται στην τροπολογία.

σχολίασε κι εσύ

14:04 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media σχολιάζει την τροπολογία για το μνημείο του ...
13:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση»

«Χρειαζόμαστε πραγματική ενίσχυση στην ελληνική μεταποίηση» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη...
13:15 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η τροπολογία...
12:11 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια

Με τη φράση «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια», ο Ευρωβουλευτής της Νέας...
