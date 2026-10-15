Άκης Σκέρτσος: «Τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν ήδη αντίκρισμα στην κοινωνία»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση εντείνει τις οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά και δημιουργεί αβεβαιότητα για τον επερχόμενο χειμώνα, η ανάγκη στήριξης των πολιτών, διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Παράλληλα, ζητήματα όπως η προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν την ανάγκη συντονισμένης δράσης της πολιτείας και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των πολιτών, στις προκλήσεις που διαμορφώνει η ενεργειακή κρίση, αλλά και στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της κοινωνικής ευθύνης, τονίζοντας ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά θα τα καταφέρουμε».

«Τα μέτρα ήδη αποδίδουν»

Στο ερώτημα «πώς θα κρατήσουμε όρθια την κοινωνία απέναντι σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις», ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι «δεν πρέπει να υποτιμούμε τα μέτρα τα οποία ήδη λαμβάνονται από την άνοιξη και έχουν ήδη αντίκρισμα στην κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει δημοσιονομική και αμυντική επάρκεια, ενεργειακή αυτάρκεια και πολιτική σταθερότητα σε «ταραγμένους καιρούς».

«Η Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία, λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019, έχει το πλεονέκτημα να καταγράφει πολιτική σταθερότητα, για να μπορούμε να έχουμε πρόοδο στην οικονομία, συνοχή στην κοινωνία και ισχυρή άμυνα στα σύνορα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «η πολιτική σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς είναι μείζον διακύβευμα για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε», επεσήμανε.

«Πρέπει να κρατάμε εφεδρείες»

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «πρέπει να κρατάμε εφεδρείες» και ότι «δεν μπορούμε να δίνουμε όλα τα πολεμοφόδια μας σήμερα, όταν δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση ότι «η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα», ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι «τα κόμματα δεν πρέπει να υπόσχονται περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν».

Υπενθύμισε ότι η χώρα μας, πριν από 15 χρόνια, «πέρασε έναν Γολγοθά», ως κοινωνία και ως οικονομία, τονίζοντας με νόημα ότι «τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ξέρουν τι σημαίνει να μη βγαίνει ο λογαριασμός».

Αιχμές προς την αντιπολίτευση

«Ο δρόμος που εισηγούνται οδηγεί σε μνημόνιο και εποπτεία. Αυτό θέλουν;» διερωτήθηκε.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σκέρτσος, αναγνώρισε «πως πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα».

«Πρέπει να βοηθήσουν και οι γονείς με τα social media»

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως «τα μέτρα της πολιτείας δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει παράλληλα ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των γονιών».

Ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αν θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, καθώς, όπως υποστήριξε, το 80% των πολιτών τάσσεται υπέρ των μέτρων παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.