Άκης Σκέρτσος: Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην απαγόρευση των social media στους ανήλικους – Κινδυνεύουν με πρόστιμα οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται

Στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα social media, που εισήχθη προς συζήτηση στη Βουλή, αναφέρθηκε ο Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα πρωτοπορεί» και σημειώνοντας ότι εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση από την πλευρά των πλατφορμών, θα επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Αναλυτικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αlpha 9.89, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει αναδείξει το θέμα εδώ και δύο χρόνια, δια του Έλληνα πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαγγείλει τον Σεπτέμβριο και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο. «Δεν αυτενεργούμε» αλλά συμπλέουμε με τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθάρισε ο κ. Σκέρτσος.

Ερωτηθείς εάν οι πλατφμόρμες θα συμμορφωθούν με την ευθύνη που φέρουν για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε χρήστες κάτω των 15 ετών, εξέφρασε την αισιοδοξία του, συμπληρώνοντας ότι αν δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα της τάξης του 6% επί του ετήσιου τζίρου της κάθε εταιρείας. «Ο τζίρος των τριών εκ των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας που έχουν και τις πλατφόρμες, ετησίως είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 6% στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια αν δεν συμμορφωθούν αντιστοιχεί σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια» συμπλήρωσε.

Για την ενεργειακή κρίση

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι «τα μέτρα δεν είναι τωρινά», αλλά λαμβάνονται ήδη από την περασμένη άνοιξη, που ξέσπασε η κρίση στον Κόλπο.

Όπως είπε, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχει τη δυνατότητα να δαπανά χρήματα για τη στήριξη των εισοδημάτων, τονίζοντας, ωστόσο, ότι όλα πρέπει να γίνονται πάντα στο μέτρο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας «ώστε αυτά τα οποία δίνουμε, να μην υποθηκεύουν το μέλλον μας».

Αναφερόμενος στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι έχει αυξηθεί κατά 45%, περίπου, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, ενώ στην Ελλάδα, χάρη στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, έχει αυξηθεί στο μισό δηλαδή κατά 25%. «Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται φέρνουν αποτέλεσμα και στηρίζουν τα εισοδήματα» συμπλήρωσε.

Απαντώντας, τέλος, στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ο κ. Σκέρτσος παραδέχτηκε ότι «έχουμε να διαχειριστούμε μια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση», την οποία όμως, όπως διαβεβαίωσε, η κυβέρνηση θα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως και με τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετώπισε από την αρχή της θητείας της.

«Δίνουμε τη στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ευάλωτο πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται», υπογράμμισε, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει τα βέλη του κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι «μπορούν να διαγράψουν τον ενεργειακό πόλεμο με μια μονοκονδυλιά, σκίζοντας όπως παλαιότερα έσκισαν τα μνημόνια», καταλήγοντας πως το μόνο που κάνουν είναι «ουσιαστικά να λένε ψέματα».