Κεραμέως: Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραταθεί το σχολικό έτος εντός του Ιουνίου -Τι είπε για τα self test

Στον Γιώργο Σιαδήμα,

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να παραταθεί το σχολικό έτος εντός του Ιουνίου, αφού στόχος είναι να επιμηκυνθεί ο χρόνος διά ζώσης διδασκαλίας, καθώς και η διάδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως υποστηρίζει στη Realnews η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, όμως, ξεκαθαρίζει πως μαθήματα δεν θα γίνουν την περίοδο του Πάσχα, αφού μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και έχουν ανάγκη από αποφόρτιση. Η Ν. Κεραμέως αναφέρεται στο πότε μπορεί να γίνει η επιστροφή των μαθητών των γυμνασίων και των δημοτικών στα θρανία, στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών και στα voucher για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ απαντά και στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων.

Μετά τα λύκεια, η επιστροφή των μαθητών σε γυμνάσια και δημοτικά θα γίνει με τα self tests;

Προχωρούμε βήμα-βήμα, αναμένοντας τις εισηγήσεις των ειδικών για το άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια) και τους όρους με τους οποίους αυτές θα ανοίξουν, έχοντας βεβαίως ως προτεραιότητά μας τη διά ζώσης επαναλειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, με όρους ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας και ατομικής υγείας. Το self test αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση, για την πρόληψη από τη διασπορά της πανδημίας μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ασυμπτωματικών κρουσμάτων κορονοϊού. Η πρακτική των self tests κερδίζει διαρκώς έδαφος σε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, στην Αυστρία, μετά τη χρήση των self tests, υπήρξαν λιγότεροι ασυμπτωματικοί φορείς COVID-19 από ό,τι τον Σεπτέμβριο, πριν από το δεύτερο κύμα και πριν από τη διάδοση του νέου στελέχους.

Για να δικαιολογηθούν οι απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος μετά τα self tests;

Η διαδικασία της επανάληψης από επαγγελματία υγείας είναι, πράγματι, αναγκαία όταν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στο self test ή συμπτώματα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το self test και για τη συνακόλουθη δικαιολόγηση των απουσιών. Το self test αποτελεί μια μορφή προσυμπτωματικού ελέγχου, που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Προσπαθούμε δηλαδή να εντοπίσουμε τη νόσο σε πρώιμα στάδια, πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό που εντοπίζονται θετικοί στο self test και μετά επιβεβαιώνονται ως κρούσματα κυκλοφορούσαν δίχως να ξέρουν ότι είναι φορείς του ιού και θα πήγαιναν και στο σχολείο, συναναστρεφόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του είδους των τεστ. Πρόκειται για εν δυνάμει χιλιάδες μεταδόσεις που αποτρέψαμε, μέσα στο σχολείο, αλλά και μέσα σε κάθε σπίτι.

Θα πάρει παράταση το σχολικό έτος;

Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραταθεί το σχολικό έτος εντός του Ιουνίου. Στόχος είναι να επιμηκυνθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος διά ζώσης διδασκαλίας, καθώς και η διάδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν μαθήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, διότι όλοι -μαθητές και εκπαιδευτικοί- έχουν καταβάλει εξαιρετικά μεγάλες προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και έχουν ανάγκη από αποφόρτιση. Όπως έχει ήδη διαφανεί από πολλές αποφάσεις μας, δεν θα διστάσουμε να προσαρμόσουμε οποιαδήποτε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρειαστεί προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

