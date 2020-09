Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρωτοβουλία του γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετά την αποχώρηση του ερευνητικού πλοίου Ορούτς Ρέις. Eίχε προηγηθεί την Τετάρτη η επικοινωνία του ΓΓ. του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

«Μίλησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις συζητήσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των Συμμάχων. Η κατάσταση πρέπει να λυθεί με το πνεύμα της συμμαχικής αλληλεγγύης και βάσει του διεθνούς δικαίου» σχολίασε ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ σε μήνυμά του στo Twitter.

Spoke with @PrimeministerGR about the situation in the #EastMed and the NATO de-confliction talks. @NATO is an important platform for dialogue between Allies. The situation must be solved in the spirit of allied solidarity and on the basis of international law.