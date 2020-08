Του Χρήστου Μαζανίτη

Πριν από λίγα λεπτά ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα NAVTEX για το Oruc Reis. Περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την αναγγελία, το Oruc Reis θα παραμείνει για έρευνες στην περιοχή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.