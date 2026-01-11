Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

«Ένας πρωθυπουργός σε πανικό ο οποίος στην ίδια ανάρτηση υπερασπίζεται ταυτόχρονα το “δίκαιο του Τραμπ” για τη Βενεζουέλα και το “Διεθνές Δίκαιο” για την Γροιλανδία, καθίσταται άκρως επικίνδυνος για τα Εθνικά Συμφέροντα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε: «Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έσφιγγε με θέρμη το χέρι του σφαγέα Τζολάνι δεν ψέλλισε ούτε μια λέξη καταδίκης για τις θηριωδίες των ισλαμοφασιστών στο Χαλέπι ή για τις βρόμικες μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών εις βάρος της Κύπρου. Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα. Για την Ελληνική Λύση, ύψιστη προτεραιότητα είναι το Δίκαιο του Έθνους και όχι το “α λα καρτ δίκαιο” του καταρρέοντος Μητσοτάκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις- Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στην ατζέντα οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Μαδρίτη, όπου στις 13.00 θα έχει ...
14:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

«Στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές ...
12:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Ενεργή Μάχη»: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Τι προβλέπει 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής...
11:28 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ανεπανάληπτη κυβίστηση – Σήμερα θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν ακόμη και βουλευτές του- επι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι