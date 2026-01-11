Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

«Ένας πρωθυπουργός σε πανικό ο οποίος στην ίδια ανάρτηση υπερασπίζεται ταυτόχρονα το “δίκαιο του Τραμπ” για τη Βενεζουέλα και το “Διεθνές Δίκαιο” για την Γροιλανδία, καθίσταται άκρως επικίνδυνος για τα Εθνικά Συμφέροντα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε: «Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έσφιγγε με θέρμη το χέρι του σφαγέα Τζολάνι δεν ψέλλισε ούτε μια λέξη καταδίκης για τις θηριωδίες των ισλαμοφασιστών στο Χαλέπι ή για τις βρόμικες μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών εις βάρος της Κύπρου. Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα. Για την Ελληνική Λύση, ύψιστη προτεραιότητα είναι το Δίκαιο του Έθνους και όχι το “α λα καρτ δίκαιο” του καταρρέοντος Μητσοτάκη».